腾讯居然被骗了！国民女神反转！我再次笑出了猪叫声

原谅我，在看到警方发布通报，告知三位犯罪嫌疑人伪造老干妈公章骗腾讯以获取游戏礼包码的那一刹那，我笑得眼泪都出来了，甚至再次发出了猪叫声（昨晚已经笑出了一次猪叫）……

这导致了本楼层的同事们纷纷围上来看热闹，他们手里还拎着明晃晃的？杀猪刀？！！

同是猪场小猪仔，吃肉何必太心急！！

第一次猪叫

事件源于一则中国裁判文书网的信息。

该信息显示，深圳市南山区人民法院发布了一则民事裁定书，同意原告腾讯请求查封、冻结被告老干妈公司名下价值人民币 16240600 元的财产。

公告显示，法院认为，原告（腾讯）的申请符合法律规定，裁定查封、冻结被告贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司、贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司名下价值 16240600 元的银行存款或查封、扣押其等值的其他财产。

此外，有媒体报道透露，两者交恶的源头或是因为游戏《QQ 飞车》。有媒体报道称，2019 年 4 月，QQ 飞车手游 S 联赛春季赛开幕，QQ 飞车方面宣布将与国民辣酱品牌老干妈展开合作，老干妈将成为 S 联赛最新的行业年度合作伙伴，这是老干妈首次与电竞的跨界合作。

随后，腾讯向网易科技等媒体回应称，此事系老干妈在腾讯投放了千万元广告，但无视合同长期拖欠未支付，腾讯被迫依法起诉，申请冻结了对方应支付的欠款金额。

腾讯方面具体解释，在 2019 年 3 月，腾讯与老干妈公司签订了一份《联合市场推广合作协议》，腾讯投放资源用于老干妈油辣椒系列推广，腾讯已依约履行相关义务、但老干妈未按照合同约定付款；腾讯多次催办无果，因此不得不依法进行起诉。目前案件在法院具体审理过程中。

但，对于这个广告，国民女神老干妈不认！

6 月 30 日消息，老干妈公司相关负责人回应第一财经记者时表示，该公司并没有与腾讯有任何的合作；对于此事，老干妈公司认为，腾讯公司被骗了，并表示老干妈已经向警方报案，稍晚会发布声明。 当日晚间 8 点 36 分，微信公众号 “老干妈”发声明，表示在 6 月 10 日接到深圳市南山区人民法院委托贵阳市南明区人民法院送达的相关法律文书；老干妈表示，经过核实，该公司从未与腾讯公司或授权他人与腾讯公司就 “老干妈”品牌签署《联合市场推广合作协议》，且该公司从未与腾讯公司进行过任何商业合作。

老干妈在声明中表示，目前已向公安机关报案，公安机关于 6 月 20 日决定对此案予以立案侦查。

老干妈和腾讯，迅速刷了屏、上了热搜，我也第一次笑出了猪叫声…… 原谅我……

腾讯被骗了？

对于腾讯与老干妈的纠纷，事件发生后，大众有着各种猜测，比如 “比亚迪李娟式案例？”

简单解释下比亚迪李娟事件，该事件又被成为比亚迪广告门。在 2018 年 7 月 12 日，比亚迪突然发布了一则《关于李娟等人冒用比亚迪名义开展相关业务的声明》。

该声明称，一位名叫李娟的女子，和一个名为上海雨鸿文化传播有限公司（下称 “上海雨鸿”）的公司，使用假冒的公司域名邮箱以及伪造的比亚迪公章，并以比亚迪排除机构的名义，与多家单位与机构展开广告宣传类合作。

当晚，上海竞智广告有限公司发布一篇文章称，比亚迪声明中认定的合同诈骗行为长达三年，涉及至少 25 家广告供应商，累计金额高达 11 亿元。竞智广告列举多份证据称，比亚迪对于李娟所开展的市场推广活动不可能不知情。

在媒体报道中，整个事件的核心人物李娟，一边在比亚迪总部面前扮演着为获得小额投放而慷慨赠送大量免费广告的供应商，一边又扮演比亚迪上海市场部人员，招揽供应商承接大量项目，并接连欠下一笔又一笔的活动垫款。

报道认为，李娟通过前期的免费投放吸引到比亚迪总部的注意，之后通过与比亚迪总部的一系列合作，成功进入比亚迪的供应商库，然后再借助比亚迪做背书，以合作为由通过高额的居间费用以及高利息吸引供应商进行融资。

事件发生后，李娟前往派出所自首 “自己有个 1200 万的房产来历不明”，如愿以偿进了监狱……

截至发稿前，贵阳公安双龙分局发布通报，系三位犯罪嫌疑人伪造老干妈公司印章、冒充该公司市场经营部经理，与腾讯签订合作协议，目的是为了获取腾讯在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通过互联网倒卖获取利益……

哎呀卧槽，我再次笑出了猪叫声，这居然比比亚迪广告门还离谱…… 至于腾讯公关们，目前估计正懵逼中……

但问题依然存在：老干妈此前很少做广告宣传，那腾讯怎么会相信这三位犯罪嫌疑人？

不爱宣传的老干妈，做广告了？

老干妈是陶华碧创立的辣酱品牌。从 1998 年到 2014 年这十几年间，陶华碧将老干妈的产值从 5000 万提到了 40 亿元。

老干妈成了国人最喜欢的产品之一，甚至风靡到了国外：据说，老干妈和马应龙的搭配，是美国监狱的硬通货（报告主编，这个是新闻，不是广告）。

鉴于老干妈的成功，陶华碧的管理之道也为大众所知，她有多条语录被广泛传播，例如 “我们不要贷款，不要参股，不融资，不上市，这样子好，我有多少钱就做多少。”

再比如，“我从不欠别人一分钱，别人也不能欠我一分钱…… 我不但不欠政府一分钱，也不欠员工一分钱，拖欠一分钱我都睡不着觉。和代理商、供货商之间也互不欠账，我不欠你的，你也别欠我的。”

她同样不爱做宣传，不仅不在大众媒体上宣传，从来不接受采访，也不对自己的产品做任何广告；但为什么伪造老干妈公章的犯罪嫌疑人，会获得腾讯的信任？

这或许与此前老干妈的交接班有关。

在 2014 年 3 月，曾有报道提及老干妈的股权结构：陶华碧占 1% 的股权，其大儿子持有 49%，小儿子持有 50%。而到了 2014 年 6 月，陶华碧的名字从股东名单中被删除，陶华碧开始退居幕后。

陶华碧的两个儿子掌舵后，老干妈经营策略开始改变，开始做各类营销，例如：2018 年的纽约时装周，老干妈和 Opening Ceremony 合作的卫衣以 120 美元的售价登场，引爆了眼球。

2019 年，一个《拧开干妈》的魔性 MV 出现，土味十足的视频再度引发大众关注。

不仅如此，老干妈产品线还在大肆扩张，从此前单一的豆豉辣酱，转变成为拥有香辣菜、腐乳、火锅底料等全系产品。

但，改变后的成绩似乎并不理想，2016 年老干妈销售额已经突破 45 亿元，但到 2018 年却下滑了 2 亿；因而在 2019 年，陶华碧重返老干妈，成功将营收拉升到了 50 亿。

尽管业界回升，但此前贵州辣椒换成河南辣椒的传言依然让很多用户认为 “老干妈不香了”。

在因腾讯起诉的高曝光下，国民女神老干妈，还能回到以前那个老干妈吗？