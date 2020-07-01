律师：老干妈如若构成表见代理则仍需向腾讯付广告费

IT之家 7 月 1 日消息 今天贵阳市公安局双龙分局通报，有 3 人伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经理与腾讯签协议，为了获取腾讯在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通过互联网倒卖非法获取经济利益。目前这 3 人已被刑拘。

据时代财经报道，关于腾讯起诉老干妈一事，最终谁来为这 1000 多万元的服务费负责？有律师分析道，这要看法院是否认定这三人构成表见代理。所谓表见代理，指的是虽然行为人事实上无代理权，但相对人有理由认为行为人有代理权而与其进行法律行为，其行为的法律后果由被代理人承担的代理。

律师称，如果法院认为构成表见代理的话，那么老干妈仍然需要支付 1000 多万元给腾讯，且老干妈自己去向伪造章的人追责。如若法院认定不构成表见代理，那么老干妈就不用负责，由伪造章的人来承担 1000 万，腾讯需要变更被告，但具体还是要看证据。

不过，也有律师表示，这是诈骗案，不可能构成表见代理。老干妈可以起诉腾讯造成其商誉损失，也可以向这三人追究损害商誉罪。

IT之家了解到，中国裁判文书网显示，广东省深圳市南山区人民法院 6 月 29 日发布了《深圳市腾讯计算机系统有限公司与贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司、贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司服务合同纠纷执行实施类执行裁定书》。法院裁定查封、冻结被告贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司、贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司名下价值 16240600 元的银行存款或查封、扣押其等值的其他财产。

针对被腾讯起诉要求法院冻结千万资产等事宜，老干妈昨日晚间发布官方声明称，“经核实，我司从未与腾讯公司或授权他人与腾讯公司就‘老干妈’品牌签署《联合市场推广合作协议》，且我司从未与腾讯公司进行过任何商业合作。针对上述重大事件，我司及时采取法律手段维护企业合法权益，已向公安机关报案。公安机关于 2020 年 6 月 20 日决定对此案予以立案侦查。”