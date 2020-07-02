微软 Win10 计算器图形模式功能正式发布

IT之家7月2日消息 微软今天推送了Windows 10 Dev开发者预览版20161系统更新，带来了全新的流畅设计开始菜单，还宣布Windows计算器图形模式功能现已正式面向公众推出。

微软宣布，在一月份发布给Insiders的图形模式功能现已向公众推出！增加对图形的支持是Windows计算器首要功能要求之一。对于开始探索线性代数的学生来说，绘图功能也是必不可少的。借助此功能，微软希望通过提高学生对数学的概念理解和态度，使他们能够学习数学。

主要功能

在图形上绘制一个或多个方程。输入多个方程，以便可以相互比较绘图，并查看线之间的交互。

添加带变量的方程。如果输入变量方程（例如 y = mx + b），则可以更新这些变量的值，以查看图形上实时的更改。

分析图形。使用鼠标或键盘跟踪绘图并分析方程，以帮助识别关键图形要素，如 x 和 y 截距。

IT之家获悉，微软此前还进行了多项改进，比如引入了全新的深色主题图和更多的行自定义选项，为你尝试绘制不太正确的方程式时增加了错误处理，并改善同时跟踪或绘制多个方程式时的整体体验。

本次Windows计算器图形模式，需要用户升级到最新的Windows 10版本2004及更新系统，还要升级到最新版本的Windows计算器应用。

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