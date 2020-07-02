海量！微软 Win10 Dev 预览版 20161 更新内容大全

IT之家7月2日消息 微软推送了最新的Windows 10 Dev预览版 Build 20161系统更新，在该版本中，微软带来了一系列的新特性，其中就包括全新的流畅设计开始菜单、ALT + TAB切换网站和应用、新用户的个性化任务栏、改善通知体验、设置体验更好、提升改善二合一设备的平板体验、Windows计算器图形模式功能等。

下面是更新内容大全：

“开始”菜单全新的主题感知磁贴

微软表示，正在以更加简化的设计刷新“开始”菜单，该设计删除了应用程序列表中徽标Logo后面的纯色背板，并在磁贴中使用了均匀、部分透明的背景。这种设计为你的应用程序创造了漂亮的舞台，尤其是Office和Microsoft Edge的Fluent Design图标，以及今年初开始推出的针对内置应用程序（如计算器、邮件和日历）的重新设计的图标。

《微软 Win10 全新流畅设计“开始”菜单发布，Dev 预览版尝鲜》

使用ALT + TAB切换网站和应用程序

从今天的版本开始，在Microsoft Edge中打开的所有标签将开始显示在Alt + TAB中，而不仅仅是每个浏览器窗口中的活动标签。微软正在进行此更改，以便你可以随时随地快速恢复到所做的任何事情。

如果你希望使用较少的标签页或经典的Alt + TAB体验，微软已在“设置”>“系统”>“多任务处理”下为你添加了一些设置。你可以将Alt + Tab配置为仅显示最后三个或五个标签，或选择完全关闭此功能。

此功能当前正在Dev通道中推送到部分内部人员，并且需要Microsoft Edge（版本83.0.475.0或更高版本）的Canary或Dev版本。

这只是Microsoft Edge生产力增强的开始，敬请期待！

新用户的个性化任务栏

微软称，希望从一开始就帮助客户充分利用PC，首先要提供更清洁、更个性化的全新体验，从而为你提供所需的内容，并减少混乱。这提供了灵活的，由云驱动的基础架构，可以测试客户对默认任务栏内容的接收情况，并根据用户和设备信息定制这些布局。

微软将评估各个默认属性的性能，监控诊断数据和用户反馈，以评估受众群体的接待情况。使用此信息，微软将调整默认布局，以最大程度地减少混乱和对膨胀软件的感知。

IT之家获悉，请注意，这种体验仅限于创建新帐户或首次登录的情况。微软不会使用可编程任务栏更改现有帐户上的任务栏布局。

改善通知体验

微软正在进行一些更改，以改善Windows 10中的通知体验。

首先，通过查看顶部的应用程序徽标Logo来了解你的通知来自哪里。看完通知了吗？选择右上角的X以快速消除并继续你的生活。

其次，默认情况下，微软将关闭Focus Assist通知和摘要toast通知，因此将不再让用户知晓通过通知的自动规则已打开Focus Assist。你可以通过“设置”将其更改回以前的行为。

使设置更好

微软正在继续努力，将“控制面板”中的功能转移到“设置”中。作为这项正在进行的工作的一部分，微软会将“控制面板”的“系统”页面中找到的信息迁移到“设置”>“系统”>“关于”下的“设置关于”页面中。

现在，将打开“控制面板”中“系统”页面的链接会将你定向到“设置”中的“关于”。微软还带来了新的改进，例如使你的设备信息可复制以及简化显示的安全信息。不用担心-如果你要查找“控制面板”中“系统”页面中包含的更高级的控件，则仍然可以从现代“关于”页面中找到它们。

将会有更多的改进，这将使“设置”更接近“控制面板”。

改善二合一设备的平板电脑体验

以前，在二合一设备上卸下键盘时，会出现toast通知，询问你是否要切换到平板电脑模式。如果选择是，则将切换到平板电脑模式。如果你选择不使用，它将为你提供2020年5月更新中引入的新平板电脑姿势体验（或仅Windows 10早期版本中的桌面）。

微软将通过更改默认值来进一步更新此体验，以使此通知提示不再显示，而是将你直接切换到新的平板电脑体验，并在触摸方面进行了一些改进。你可以通过转到设置>系统>平板电脑来更改此设置。一些用户可能已经在Surface设备上看到此更改。

为了解决一些用户陷入非触摸设备上的平板电脑模式的困惑，微软删除了非触摸设备上平板电脑模式的快速操作。

此外，还加入了新的逻辑，以使用户可以根据其上次使用的模式以及是否连接键盘来引导至相应的模式。