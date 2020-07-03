微软 Surface 老大 Panos Panay 再晒 Surface Duo 真机

IT之家 7 月 3 日消息 据 MSPoweruser 报道，微软首席产品官兼 Surface 负责人 Panos Panay 再度晒出 Surface Duo 真机。





从照片来看，其所持的 Surface Duo 与过去出现的 Surface Duo 有所不同。手机的边缘看上去更圆滑，整体设计相比之前曝光的产品要更成熟。

IT之家了解到，预计微软 Surface Duo 将搭载骁龙 855 SoC 并辅以 6 GB RAM 和 64/256 GB 存储方案。同时这款手机还将搭载 11 MP 摄像头，拥有两块分辨率为 1800 x 1350 的 AMOLED 5.6 英寸屏幕，内置一块 3,460 mAh 电池，设备将以 Microsoft Launcher 作为用户界面运行 Android 10，发布后将获 Android 11 更新。

为了改善用户体验，Microsoft 还在开发一项称为应用程序组的功能。该功能允许应用在不同的屏幕上同时启动。该功能类似于三星在 Galaxy 和 Note 系列产品上的 App Pair。应用程序组将在主屏幕上创建一个快捷方式，以供用户轻松访问相关的应用程序。