Cybertruck 风改装的 iPhone 长啥样？近 7000 美元的 CyberPhone 开箱

来自俄罗斯的手机改装厂 Caviar（鱼子酱）是行业奇葩，从名字就能看出他们的奢华定位。这家厂商自己不制造手机，而是把别家产品拿来进行改装，在一番改头换面之后，将日常的电子消费品变成奢侈品，推给有钱又想追求与众不同的客户。

111 后壳

最近 macrumors 就得到了他们近期的改装产品，一部以特斯拉 Cybertruck 为基础改装的 CyberPhone，并做了上手体验。

首先说一下背景，Cybertruck 是特斯拉去年发布的电动皮卡汽车，跟常规皮卡不同的是，除了能源供给方式，还有它极具科幻风的外形；这车大概很符合 Caviar 特立独行的口味，于是他们以此为灵感设计了 Cyberphone，可以看做是 iPhone 11 Pro 的换壳版。

Cybertruck

既然源自 Cybertruck，CyberPhone 风格原版 iPhone 11 Pro 圆润曲线自然是大不相同，可以说是彻底盖盖头换面，或许是看多了圆乎乎的手机，居然觉得这种硬朗的 Style 很好看。这手机有几种版本可供出售，价格从 6910 美元起（未含税约合人民币 48800 元），显然不是一般人能承受的手机。

评测样机只是铝合金版

macrumors 拿到的仅仅是铝合金外壳的测试样品，它比交付给客户的正式版廉价许多。CyberPhone 的正式版是采用钛合金制成的后壳及 PVC 覆盖物，当然这种改装是比较完善的（毕竟贵，可让‌iPhone‌在保持 Cybertruck 式设计的同时正常工作。

由于后改的金属外壳给‌iPhone‌增厚了许多，让 iPhone 11 Pro 比原版显得胖了，而且 SIM 卡槽深陷手外壳之中，因此鱼子酱给单独配了个取卡工具。

深不见底的 SIM 卡槽

‌iPhone‌的方形摄像头设置在背面有摄像头切口，具有鱼子酱品牌的 logo，如果不说，不太容易认出它是 iPhone。

你可能会注意到 CyberPhone 外壳的玻璃部分有裂痕，它显然不像 Tesla Cybertruck 那样坚不可摧，鱼子酱只是在追求外壳的样子。

划痕还是没法避免的

这部评测机不是全新的，因此手机壳周围有很多划痕，这是铝金属的缺点，但即便是钛金属也容易划伤，划痕不可能完全避免。

这部手机的正式版具有一个折叠式保护套，能够跟机身合为一体，把屏幕保护起来。还可以用作支架。不过评测机同样没有这个东西，只能看官方图理解一下。

正式版有个手机保护壳兼支架

功能部分没什么可介绍的，它就是一部 iPhone 而已。

评测机非全新，已经摔裂了

7000 美元基本已经可以买一部汽车，定价这么高（还只是起步价）的手机显然面对的只是一小部分人。鱼子酱本来也没想做一家服务大众的公司，奢侈品手机一直有市场，他们要的就是愿意花一部汽车的钱，买一个手机的用户。鱼子酱这几年不断推新，或许可以证明他们并不缺客户。

当然，这也能证明，这个疯狂的世界有很多疯狂的人。