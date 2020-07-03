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调查显示：苹果 iPhone XR 是海外两年内最保值的手机

2020/7/3 9:13:00来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家7月3日消息  全球最大的手机以价交易比较网站 SellCell.com 上个月发布了一份最新的成本比较调查，详细调查了海外在线零售商市场中哪些手机在购买后的两年内依然保值。调查发现，2018 年推出的 iPhone XR 在经过近两年后贬值幅度达 53.2%，但低于其他竞品。

IT之家了解到，SellCell 此次调查分析了海外市场上五个最受欢迎的品牌——苹果、三星、谷歌、索尼和 LG——并比较了它们 2018 年 MSRP（建议零售价）与本月成交价。

统计数据显示，海外约 51% 的 iPhone 用户每两年更换一次新 iPhone，而 47% 的用户表示，他们更愿意等到手机不能用之后才更换；大约 40% 的 Android 用户同样选择每两年更换一次新手机，58% 的 Android 用户则选择等手机寿终正寝再升级。

SellCell 分析师发现，它们所调查的所有机型中，仅有 2018 年推出的 iPhone XR （64 GB） 最保值，时至今日贬值 53%；作为对比，研究人员发现 LG G7 ThinQ（64 GB）在同两年内达到了近 90% 的贬值程度。

SellCell 的首席运营官莎拉 · 麦考诺米称，" 许多消费者认为 iPhone 价格太贵，但往往几年后当用户进行二手交易时发现，iPhone 会比其它手机品牌更保值。“

下面为 SellCell 放出的典型机型：

iphone Xs Max（64 GB）： 2018 建议零售价 $1099，到目前已贬值 56.8%；

iphone Xs （64 GB）： 2018 建议零售价 $999，到 2020 年已贬值 56%；

iphone Xr （64 GB）：2018 建议零售价 $749 ，截至目前已贬值 53.2%；

三星 Galaxy S9 +（64 GB）： 2018 建议零售价 $840，目前贬值 75.6%；

三星 Galaxy S9 （64 GB）：2018 建议零售价 $719，目前贬值幅度 75.9%；

三星 Galaxy Note 9（128 GB）： 2018 建议零售价 $1000，目前贬值 72.4%；

谷歌 Pixel 3 XL （64 GB）： 2018 建议零售价 $899，目前贬值达 79.1%；

谷歌 Pixel 3（64 GB）：2018 建议零售价 $799，当前贬值幅度达 79.2%；

索尼 Xperia XZ2 Premium（64 GB）： 2018 MSRP $999，目前贬值 87.2%；

索尼 Xperia XZ2（64 GB）：2018 建议零售价为 $799，目前贬值约 86.9%；

LG V40 ThinQ （64 GB）： 2018 建议零售价 $900，目前贬值幅度达 83.6%；

LG G7 ThinQ （64 GB）： 2018 建议零售价 $749，时至今日贬值达 89.7%。

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关键词：iPhone苹果

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