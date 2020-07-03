Win10 20H1 存在 OneDrive 故障：内置工具可临时解决

IT之家 7 月 3 日消息 6 月底，微软承认关于 Windows 10 20H1 功能更新导致 OneDrive 无法同步的问题，并表示正在修复，并于下次更新中修复该问题。而现在，微软提供了一个通过内置故障排除工具解决该问题的临时方案。

据悉，用户可以在设置中，点击 “更新和安全”，然后点击 “故障排除”。在 “疑难解答”部分点击 “查看历史记录”，会帮助你排除这个 OneDrive 故障，并建议你重新启动设备。此外，也可以通过在命令提示符中输入以下命令修改注册表项。

reg add HKLM/System/CurrentControlSet/Services/Cldflt/instances /f /v DefaultInstance /t REG_SZ /d "CldFlt"

IT之家了解到，如果无法运行这个命令，用户可以手动修改注册表，步骤为：