马斯克 “导师”：SpaceX 可在 2030 年之前将人送上火星

据外媒报道，美国科技大亨埃隆 · 马斯克（Elon Musk）的 “导师”罗伯特 · 祖布林博士（Robert Zubrin）日前表示，美国太空探索技术公司 SpaceX 可以与 NASA 合作，在 2030 年之前将人类送上火星。

祖布林博士是美国著名航空航天工程师，还是火星协会创始人。他曾写过《赶往火星：红色星球定居计划》（The Case for Mars： The Plan to Settle the Red Planet and Why We Must）一书，在里面提出了登上火星的具体计划。马斯克从中获得许多灵感，其许多设想都以书中内容为参考。

在最近参加问答活动时，祖布林博士预测了人类首次登陆火星的时间。他说：“在 2030 年之前，SpaceX 有可能与 NASA 合作实现这个目标。”

祖布林博士指出：“如果星际飞船能在 2024 年之前实现定期往返低地轨道，那么下一任美国总统可能会问他或她的顾问：‘我们能在我的第二个任期结束前到达火星吗？’答案将是肯定的，然后这将会成为现实。通过实现这个目标，SpaceX 的生意将变得更红火。”

祖布林博士还称，他希望鼓励 “更多马斯克”参与到这项事业中来。在殖民火星之后，祖布林博士透露，下一个巨大的飞跃将是 “开发火星和木星之间的小行星带”。

要登陆火星，SpaceX 和 NASA 之间需要密切合作。NASA 是个联邦政府机构，多年来预算被大幅削减。另一方面，SpaceX 似乎拥有花不完的现金，而且已经在私人太空旅行方面取得了很大成功。

执行载人登陆火星任务的航天器最有可能是 SpaceX 的星际飞船，或者它的继任者。SpaceX 已经开发星际飞船多年，预计明年将首次进行商业飞行。如果进展顺利，未来十年将包括新的设计和升级，以使其效率更高。

目前，星际飞船将由两个巨大的燃料箱推进。根据目前的计划，这种航天器将高达 122 米，直径超过 9 米。它的体积如此之大，以至于可以携带 150 多吨补给或多达 100 人，这打破了之前的任何记录。

马斯克表示，SpaceX 可能会像过去四年那样，在今年 9 月份举办星际飞船更新活动，届时将介绍该项目取得的最新进展。