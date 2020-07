马斯克 “导师”：SpaceX 可在 2030 年之前将人送上火星

据外媒报道,美国科技大亨埃隆 · 马斯克(Elon Musk)的 “导师”罗伯特 · 祖布林博士(Robert Zubrin)日前表示,美国太空探索技术公司 SpaceX 可以与 NASA 合作,在 2030 年之前将人类送上火星。

祖布林博士是美国著名航空航天工程师,还是火星协会创始人。他曾写过《赶往火星:红色星球定居计划》(The Case for Mars: The Plan to Settle the Red Planet and Why We Must)一书,在里面提出了登上火星的具体计划。马斯克从中获得许多灵感,其许多设想都以书中内容为参考。

在最近参加问答活动时,祖布林博士预测了人类首次登陆火星的时间。他说:“在 2030 年之前,SpaceX 有可能与 NASA 合作实现这个目标。”

祖布林博士指出:“如果星际飞船能在 2024 年之前实现定期往返低地轨道,那么下一任美国总统可能会问他或她的顾问:‘我们能在我的第二个任期结束前到达火星吗?’答案将是肯定的,然后这将会成为现实。通过实现这个目标,SpaceX 的生意将变得更红火。”

祖布林博士还称,他希望鼓励 “更多马斯克”参与到这项事业中来。在殖民火星之后,祖布林博士透露,下一个巨大的飞跃将是 “开发火星和木星之间的小行星带”。

要登陆火星,SpaceX 和 NASA 之间需要密切合作。NASA 是个联邦政府机构,多年来预算被大幅削减。另一方面,SpaceX 似乎拥有花不完的现金,而且已经在私人太空旅行方面取得了很大成功。

执行载人登陆火星任务的航天器最有可能是 SpaceX 的星际飞船,或者它的继任者。SpaceX 已经开发星际飞船多年,预计明年将首次进行商业飞行。如果进展顺利,未来十年将包括新的设计和升级,以使其效率更高。

目前,星际飞船将由两个巨大的燃料箱推进。根据目前的计划,这种航天器将高达 122 米,直径超过 9 米。它的体积如此之大,以至于可以携带 150 多吨补给或多达 100 人,这打破了之前的任何记录。

马斯克表示,SpaceX 可能会像过去四年那样,在今年 9 月份举办星际飞船更新活动,届时将介绍该项目取得的最新进展。