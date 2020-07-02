谷歌去年在英国向苹果付费 15 亿美元，成默认搜索引擎

7 月 2 日消息，据外媒报道，英国监管机构周三发布了有关苹果和谷歌搜索引擎交易的调查报告，认为谷歌向苹果付费成为后者 Safari 网络浏览器默认搜索引擎的行为，为谷歌竞争对手进入搜索引擎市场制造了重大障碍。

英国竞争和市场管理局 (CMA)在其调查在线平台和数字广告的最终报告中称，2019 年谷歌共支付了 12 亿英镑 (约合 15 亿美元)费用，成为英国各种设备上的默认搜索引擎，其中苹果获得了“绝大多数”。

监管机构在报告中写道：“考虑到预装和默认设置对移动设备的影响，以及苹果所占巨大市场份额，我们认为，苹果与谷歌的现有协议，对移动搜索引擎领域的其他竞争对手构成了进入和扩张的重大障碍。”

报告称，这些竞争对手包括微软必应 (Bing)、Verizon 旗下雅虎以及独立搜索引擎 DuckDuckGo，所有这些公司也向苹果支付费用，以换取苹果在其设备上提供搜索引擎选项。苹果和谷歌没有立即回复置评请求。

Bernstein 分析师托尼 · 萨科纳吉 (Toni Sacconaghi)今年早些时候估计，苹果每年从上述协议中获得约 90 亿美元的收入，毛利率超过 90%，其中约 80% 来自谷歌。苹果已经开始公布服务部门的收入，随着消费者放慢 iPhone 升级的步伐，投资者正期待服务业务的增长。

在这份报告中，英国监管机构表示，应该为执法部门提供一系列选项来解决苹果与谷歌协议带来的负面影响，包括要求用户在设置设备时自己选择默认搜索引擎，或者限制苹果利用默认设置赚钱的能力。

与此同时，CMA 还呼吁英国政府必须推出新措施，以遏制谷歌和 Facebook 等科技巨头在数字广告领域的主导地位，并帮助为其他参与者腾出空间。

该机构表示，2019 年，在英国 140 亿英镑 (约 173.4 亿美元)的数字广告支出中，谷歌和 Facebook 占据了近 80% 的份额，这得益于它们庞大的用户、数据库以及雄厚的财力。

CMA 称，虽然这些美国公司提供的服务 “价值很高”，但它警告称，要警惕它们 “无懈可击的市场主导地位，竞争对手无法在平等的条件下参与竞争。”

CMA 提出了所谓的 “数字市场单元”，允许竞争对手的搜索引擎访问谷歌的点击和查询数据，并限制其将自己定位为默认搜索引擎的能力。该机构还建议命令 Facebook 提高与其他社交媒体平台的互操作性，并让消费者选择个性化广告。