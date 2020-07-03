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各方不满？欧盟委员会开始着手调查谷歌收购 Fitbit 交易

2020/7/3 6:51:33来源：新浪科技作者：唐风责编：问舟/实习评论：

欧盟委员会正在对谷歌收购可穿戴设备制造商 Fitbit 的交易展开调查，试图查明这项交易是否会让谷歌有能力将其他可穿戴设备公司、应用开发商及其他在线服务提供商赶出市场，并加强其在搜索和在线广告领域中的主导地位。

根据外媒获得的欧盟相关文件，欧盟委员会还在调查中向医疗保健服务提供商问及，如果谷歌获许以 21 亿美元的价格收购 Fitbit，那么它们是否会将其视为竞争对手。此前，隐私权和消费者组织都对这项交易提出了批评。

Fitbit 通过其健身追踪设备收集了大量健康相关数据，如用户每天走的步数、消耗了多少卡路里以及行走的里程等，而欧盟的调查凸显了这种数据的重要性。另外，欧盟委员会还在关注这项交易将如何进一步扩大谷歌的市场力量，使其进入一个快速增长的领域。

欧盟委员会向潜在竞争对手发出了一份长达 47 页的调查问卷，询问这笔交易是否会加强谷歌在搜索和在线广告领域中的主导地位，以及如果谷歌收购 Fitbit 的交易成功或失败，那么智能手表和健身跟踪器市场将会如何发展。问卷中有一个问题是：“在你们看来，如果将 Fitbit 的数据汇聚到谷歌的数据库中，那么是否会加强谷歌在提供在线搜索广告服务方面的地位？”

该委员会还想知道，如果 Fitbit 的设备价格上涨，那么用户是否会有其他选择；以及谷歌是否会以较高的价格向 Fitbit 的竞争对手提供智能手表操作系统，甚至停止提供。另外，欧盟委员会还向移动支付服务、数字服务分发、导航、翻译、虚拟助手和搜索应用开发商发出了调查问卷，问及这项交易是将带来更低的价格和更多的选择，还是恰恰相反。

医疗保健服务提供商则收到了另一份长达 11 页的调查问卷，被问及如果谷歌能够访问 Fitbit 的设备或数据，那么它们的客户是否会转向谷歌新推出的竞品服务。

欧盟委员会将在 7 月 20 日之前就是否批准这项交易的问题做出决定。

澳大利亚反垄断监管机构对这项交易发出了警告，而美国和欧盟的倡导组织也已提出批评。

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关键词：谷歌

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