新车一换，原车 ETC 抠下来接着用？官方：绝对不能这样做

IT之家 7 月 5 日消息 现在有越来越多的驾驶员选择为自己的车辆加装 ETC,但是当换新车时这一装置该如何处理呢?近日云南 ETC 官方就科普了一下 ETC 在车主更换新车时的处理方法。

IT之家了解到,ETC 卡与车辆牌照信息关联,即 “一车一卡一标签”。车辆在进入高速公路 ETC 入口车道时,如果拔出 ETC 卡或交由其他车辆使用会出现系统无法识别 ETC 卡或卡内写入的车辆牌照信息与实际车牌不符的情况,最终导致车辆无法通过 ETC 。

据官方介绍,车主在换新车后绝对不能简单的把原ETC拆下来,然后往自己新车上一装就完事了。车主换新车后如沿用之前办理 ETC 业务的旧车牌,而新车上没有 ETC 设备。则需将旧车上的 ETC 设备和 ETC 卡拆下来,并带上身份证、新车行驶证到 ETC 服务网点进行变更手续,ETC 电子标签可以重新激活即可使用,将设备安装在新车的前挡风玻璃即可恢复使用。

当车主换新车并换了新牌照且将旧车卖掉,这种情况下车主需要将原来的 ETC 设备取下来,去发卡行办理一下注销。注销后再给新车办一个就好了。

如果车主不再使用 ETC 了,那么在卖车时须把 ETC 设备取下来,去发卡行办理一下注销。