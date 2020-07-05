滴滴司机一年多接不到一个女乘客？平台：账号正常

IT之家 7 月 5 日消息 据 1818 黄金眼报道，陈师傅是一名滴滴网约车驾驶员，但令他困惑的是，最近一年多来就没有接到过女乘客的单子了，他怀疑自己的账号被限制。

陈师傅称自己并不是对乘客性别有特别的要求，只是一般来说女的打车会多一些，接不到女乘客的单会大大影响自己的收入。陈师傅也说自己近一年多来，只接到了一些企业的女乘客订单，私人的从来没有接到过。

陈师傅怀疑，自己的账号可能被滴滴限制了。陈师傅回忆了一下，他说大约在一年前曾经和一位女乘客发生过争执，当时女乘客的孩子把尿撒在了自己车上，于是他向该女乘客索要洗车费，但该女乘客不同意，于是发生了一些矛盾。陈师傅怀疑可能是那一次被投诉了，然后导致了现在的接不到女乘客。

对此，陈师傅也咨询了平台的客服，客服称陈师傅的接单账号是正常的，后来记者也把问题反馈给了官方的工作人员，对方也表示陈师傅的接单账号没有问题，是可以接到女性乘客的，陈师傅的情况可能是受到了安全派单的影响。

滴滴客服曾经理称，平台的派单是把安全作为前置条件，在以往的派单条件中增加了 “安全派单”的维度，也就是根据司机乘客的实际情况从 200 多个角度计算，司乘双方是否适合一起出行。IT之家了解到，如果说女乘客在晚上出行，而且距离家也比较远的话，系统会自动把她的安全放在第一位，会筛选投诉率低服务质量优的司机去接单。