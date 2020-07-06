微软 Win10 大规模推送 Chromium 版 Edge 浏览器

IT之家7月6日消息 外媒 Windows Latest 报道，在接下来的几个月中，经典版 Microsoft Edge 浏览器时代对于消费者和企业来说将终结。今年 1 月份，微软宣布 Chromium Edge 将取代传统 Edge，后者使用微软自己的 EdgeHTML 渲染引擎，微软最近开始将新的 Chromium 版 Edge 浏览器推广到 Windows 10 PC 设备中。

微软已经确认，新的 Edge 浏览器现在可以通过 Windows 10 系统 Windows Update 得到更广泛的使用，这是微软今年初概述的 Edge 计划替代战略的一部分。

微软表示，除了消费者外，它将在 7 月 30 日开始将 Chromium 版 Edge 推向教育和商务设备。

运行 Windows 10 的消费者、教育和企业将自动更新为基于 Chromium 的 Edge 浏览器。如果你的 PC 已加入 Active Directory，Azure Active Directory 域或由 Windows Update for Business（WUfB）和 Windows Server Update Services（WSUS）管理，则它将不包含在升级中。

IT之家获悉，微软已经开始通过 Windows Update 将 Edge 浏览器推送给更多的消费者，并且预计在不久的将来将会扩大。微软先前确认，新的 Edge 浏览器可用于 Windows 10 的所有受支持版本，包括 1803 版本。

值得注意的是，该 Edge 浏览器可用于 Windows 10 的较旧版本（例如 1803 和 1809）。该更新可能由于阶段性推送而未在 Windows 10 版本 1903、1909 或 2004 中出现。

对于企业，微软还开发了 Blocker Toolkit，以防止自动交付新 Edge 浏览器。但是，根据微软的官方文件，消费者用户别无选择。

如果你没有在 Windows Update 中看到 Edge 更新，则可以随时手动下载并安装它。