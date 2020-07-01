中国移动 2G 将清频退网？大势所趋，道阻且长

2G/3G 退网其实并不是一件新鲜事，早在 2018 年，联通、电信就开始 2G 退网进程。而中国移动则一直集中在 3G 退网上，2G 方面并没有什么大动静，不过，近日流传的一份文件似乎正在打破这一局面。

在中国移动计划建设部有关 2020 年 NB-IoT 网络建设规模的内部通知中，明确提出了中国移动将于 2020 年底前停止新增 2G 物联网用户，并将由 NB-IoT、4G Cat1/1bis 技术承接 2G 物联网用户。

同时，为了加快完善 NB-IoT 网络覆盖，加速 2G 物联网业务向 NB-IoT 网络转移，有力推进 2G 退频退网、900MHz 频率重耕，中国移动 2020 年将在全国范围新建 NB-IoT 基站 11.8 万个，累计达到 35 万个基站。

可以看到，尽管整个文件中，并没有提到何时开始关闭 2G 网络，但字里行间却又透露出要关停的信号。那么，究竟中国移动离 2G 退网还有多长的路要走？

大势所趋

众所周知，相比 4G 网络建设，5G 时代将会面临高成本等一些的挑战，再加上由于 2G/3G 基站的存在，站点功耗已到达极限，只有清退 2G/3G 基站，才能利用有限的站点资源建设 5G 网络。

如果 2G、3G 不退网，从网络层面看，这些资源没有几个用户用，在塔上占着位置，更主要是占着地皮、电源、维护成本，甚至还要为这些网络加一些备品备件等。

从终端层面看，目前手机是全模的，退网可以减少一些制式，同时基站、终端耗电、成本等都会降低。

因此，在推进 2G/3G 退网上，各国运营商都表现的非常积极。据不完全统计，由于用户业务大多迁移到 4G 网络，全球已经有 100 多个运营企业、通信运营商实施了 2G、3G 退网，这些国家将 2G、3G 腾退的频率用来部署新一代的移动通信。

但值得注意的是，国际上大多数的运营商都是选择先从 2G 入手，比如 2008 年日本 KDDI 对 2G 进行退网，随后新西兰、加拿大、韩国等各个国家都开始进行了 2G 退网行动，甚至连 Verizon 这种超大型运营商也开始了 2G 的清退。

而在国内，联通、电信也于 2018 年先后进行了 2G 基站减频退服换机等工作。唯独中国移动由于 2G 用户体量巨大，选择了 “不走寻常路”先清 3G，但从整个趋势来看，中国移动清退 2G 也是大势所趋。

工信部信息通信发展司司长闻库曾公开表示：“目前，中国移动通信网络 2G、3G 退网的条件已经逐渐成熟，工信部鼓励运营企业积极引导用户迁移转网，将有限的频率资源和网络资源用到 5G、4G 移动通信网络发展当中，整体降低成本。”

今年 4 月，工信部办公厅下发《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，明确指出引导新增物联网终端不再使用 2G/3G 网络，推动存量 2G/3G 物联网业务向 NB-IoT/4G(Cat1)/5G 网络迁移。

这些信息无一不再说明尽管对于中国移动而言 3G 退网比 2G 更有必要，但从长远来讲，中国移动要想降低运营成本、逐步淘汰落后产能，有更多的精力和资源专注于推动 5G 高质量发展，清退 2G 也是在所难免的。

道阻且长

众所周知，中国移动的 2G 网络选用的是 GSM 制式，占用了优质的 900M 频段，从纯技术角度来看，似乎清退资源利用率相对低的 2G 网络是情理之中的事儿。

但对于拥有全球最大的物联网连接规模，以 2G 物联网业务为主的中国移动而言，要停止新增 2G 物联网用户入网，实现存量用户的迁移，绝非易事。

因此，停止新增物联网用户只是中国移动 2G 退网的一小步，要实现彻底清频退网究竟虽然多长时间，很难预判。

业内资深专家宁宇认为，如果中国移动要做到不再发展 2G 物联网客户，需要在供给侧和需求侧发力。

在供给侧，要提升物联网专网在运营方面的能力，优化物联网专网与一线营销服务部门的协作流程，尤其是对属地化运营的支撑能力。同时加快 4G 和 5G 协同发展，引导和调整更多的存量物联网客户由 2G 转至 4G、物联网专网和 5G，减轻 2G 网络压力。

在需求侧，要提升物联网业务的需求标准化程度，科学发展物联网业务。面对客户的个性化需求，有时需要对客户进行引导，有时需要与生态合作伙伴联合。

如今，NB-IoT 产业链在加速成熟，迁移成本在不断下降，但新商业模式仍在挖掘，投资回报率不够清晰。中国移动在打造网络优势的同时，必须实现网随业动，精准投入资源，确保投资收益。

“理论上都明白网络演进的必然趋势，都认可 2G 已经发展到中后期，未来会像模拟网一样告别历史舞台。但是在现实操作中，如果不解决实际问题，那么无论上面出什么政策，下面就会有相应的对策，短期自身获得安全，长期企业沉积风险。”宁宇分析称。

并且，工信部闻库也曾表示，2G/3G 退网要从用户的角度考虑，退网不能简单的今天说退了，明天就把闸给拉了，这是不合适的，要充分考虑用户的感受。

此外，他还表示：“要对网络退网提前进行规划。运营企业的移动网络退网要早谋划、早告知，让用户和运营企业自己有充分的时间和心理准备来推动退网的进程。”

综合各方面因素来看，尽管 2G 退网是大势所趋，但对于中国移动而言要做到却并非易事，可以说是道阻且长，是一个循序渐进的过程。

影响几何？

虽然中国移动 2G 退网并不是一件快刀斩乱麻的事儿，但一旦开始清退对于用户而言还是存在很大影响的。

据 2019 年通信业统计公报数据显示，截止 2019 年底移动物联网连接数已超过 10.3 亿，而在 2018 年底，这一数字为 6.71 亿。从历年通信业统计公报数据来看，近年来移动物联网连接数增长速度非常快。

截止 2020 年 3 月底，移动物联网连接数已达到 10.78 亿，一个季度增长了 4800 万。在这 10 亿以上的移动物联网终端设备中，大部分还是 2G 终端用户，其中包括手机终端以及基于 GSM 网络的物联网终端。

公开数据显示，联通 2G 用户尚有约 500 万人，中国电信 2G 用户总量大约在 800 万户左右。中国移动 2G 用户数量仍然十分庞大，大约 2 亿用户。

从以上数据来看，一旦对中国移动开始清退 2G 网络，那么波及的范围之广可想而知。

从某些方面而言，2G 退网意味着中国 2G 老终端将完全失去网络连接的功能，同时，考虑到近两年提速降费对运营商的影响，运营成本压缩，以及老旧基站的弃用，将使 2G 网络覆盖面积大幅缩水，降低用户使用体验。

但事情总有两面性，随着 2G、3G 逐渐退网，支持 4G 的功能机或老人机的需求会非常旺盛，反成一片蓝海。