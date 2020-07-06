“海航随心飞”套餐直播抢购开售，海南航空 App 崩了

IT之家 7 月 6 日消息 海南航空官方表示，今天上午 11:30“海航随心飞 欢聚自贸港”正式发售！售价 2？99 元 / 人，将于 2020 年 7 月 6 日 11:30 起售，数量有限，售完为止。今天海南航空进行了相关直播抢购，并未给出相关文字价格和说明，由于访问人数较大，海航App崩了。

下面是关于海南航空 APP 无法正常访问的说明

尊敬的旅客： 感谢社会各界对 “海航随心飞 欢聚自贸港”产品的高度关注。该产品一经推出即得到了广大旅客的高度关注与喜爱，由于购买人数较多，导致 APP 的访问量激增，造成部分旅客无法正常访问，我们深表歉意，同时我们的技术人员正在加紧优化系统，请各位朋友耐心等待。 感谢您一如既往的支持和理解。

官方目前给出了该套餐的三重权益：

1、有效期内不限次数搭乘海航集团旗下 12 家航司海南国内航线；

2、海南航空和大新华航空海南出港航班额外 10 公斤免费行李额；

3、赠送 2880 元中免集团旗下海南免税店代金券。

IT之家了解到，海航随心飞销售日期为 2020 年 7 月 6 日起，使用日期为 2020 年 7 月 15 日起，航班日期为 2020 年 7 月 20 日—9 月 29 日、2020 年 10 月 9 日 - 12 月 31 日。不到3000元就可以在2020年12月31日前，不限次数乘坐海航旗下12个航空公司进出海南的国内航班。

6 月 29 日，财政部、海关总署、税务总局发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，自 2020 年 7 月 1 日起实施。公告明确：离岛旅客每年每人免税购物额度为 10 万元，不限次；扩大免税商品种类，增加电子消费产品等 7 类消费者青睐商品；仅限定化妆品、手机和酒类商品的单次购买数量；旅客购买商品超出免税限额、限量的部分，照章征收进境物品进口税；具有免税品经销资格的经营主体可按规定参与海南离岛免税经营。