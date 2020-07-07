解读：5G 新标准 R16 下，5G 手机又将带来哪些变化？

在日前进行的国际标准组织 3GPP 的会议上，5G 最新 R16 版标准宣布冻结，标志着 5G 第一个演进版本标准正式完成。

如果说 R15 是一个力求快速产出的 “能用”5G 标准，那么 R16 则是 5G 从 “能用”到 “好用”的一次大升级。其中被普遍看好的一点，就是增强了新空口（NR）在垂直行业应用的能力，新技术支持 1 微秒同步精度、0.5-1 毫秒空口时延、“六个九”可靠性和灵活的终端组管理，最快可实现 5 毫秒以内的端到端时延和更高的可靠性，提供支持工业级时间敏感。这意味着在 R16 版本下，5G 有能力对垂直行业进行更好的支持，包括无人驾驶、工业互联网、智慧交通、远程医疗等。

不难发现，R16 标准主要面向行业应用能力的提升，而在 5G 终端层面，R16 版本的 5G 标准，又将带来哪些新变化？

5G 终端更省电，定位精度提升

R16 版本针对终端在实际网络中的用户体验，在 R15 版本基础上进一步提升了小区边缘频谱效率、切换性能，使 5G 终端更省电等。

高通技术标准副总裁柯诗亚表示，R16 通过增强 R15 坚实的技术基础带来更高的 5G 系统性能和效率。R16 包括一系列技术项目，高通在六大领域贡献了关键技术发明，其中就包括高通先进的节电特性和移动性技术，在唤醒信号、更快的载波聚合、满功率上行、双连接等方面，增强移动终端的性能和网络覆盖。

据了解，R16 增强了波束管理和 CSI 反馈，支持多个传输点（multi-TRP）到单个 UE 的传输，以及多个 UE 天线在上行链路的全功率传输，这些增强功能可提升速率，提升边缘覆盖，减少开销和提升链路可靠性。

5G 的到来 , 在带来高速率、低延迟的体验得同时 , 功耗问题成了 5G 在手机上正常使用一个非常大的问题。R16 版本针对 5G 终端高功耗进行了优化，比如 Wakeup singal，增强跨时隙调度，自适应 MIMO 层数量，UE 省电辅助信息等，有望在享受 5G 超大带宽和更多流量的情况下实现与 4G 相当的能耗。

打开手机的 GPS 导航也许是当下我们最为习惯的选择，但这是在室外的情况下，如果我们一旦进入写字楼、购物中心或是停车场这些较为复杂的室内环境，手机导航似乎就显得 “无能为力”了。R16 引入多种 5G 空口定位技术，定位精度提高，达到米级的设计目标，为室内定位应用打通了技术关口，它可以帮助你定位到具体商场里的某一家店或者车位，更好的解决 “室内定位”这一出行痛点问题。

中国厂商为 5G 标准制定贡献力量

5G 标准从 R15 到 R16 经历了两个版本和 4 年时间，目前整体完成度约为 30%。5G 标准制定还有大量未完成的工作，而中国厂商也继续在其中扮演了关键作用。

据不完全统计，在全球运营商对 R16 标准的文稿贡献中，我国三大运营商的贡献占比达四成左右。其中，中国移动在 R16 标准化中继续发挥主力军作用，提交技术提案 3000 余篇，占全球运营商提案总数的三成以上，主导完成了 15 项技术标准制定工作。

此外，手机厂商在 R16 标准制定中也发挥了重要作用。

OPPO 在 R16 标准化方面贡献良多，其中涉及多天线、终端节能、两步随机接入、工业物联网、免许可频段、车联网、载波聚合 / 双连接增强、移动性增强等多个技术特性，更是在多天线技术、工业物联网、车联网以及其他终端相关技术领域扮演重要角色，其中在 5G 演进版本（Release 16）中联合主导了终端关心的 MIMO OTA 技术研究，并成功转化成标准化工作项目。在整个 5G 演进版本中，OPPO 共输出文稿 1500 余篇，为 5G 产业做出了突出贡献。

vivo 在 R16 标准冻结过程中也做了大量的工作和准备。其中，vivo 在 R16 提交了 2000 多篇技术提案，在 RAN，SA，CT 各个组提出了大量的重要技术特性和关键问题解决方案得到行业认可并通过。来自 vivo 的标准专家在 R16 标准制定中牵头了多项关键技术特性的讨论，参与了标准协议的编辑，为标准的顺利冻结做出了重要共享。vivo 注重终端技术特性的演进和完善，特别是在终端省电技术、终端设备内自干扰问题解决方案、高功率终端等特性上做出了重要的贡献。

当然，5G 标准是一个不断演进、完善的过程。目前，5G 标准化仍在紧锣密鼓地进行当中。在 R16 标准冻结之后，R17 标准的进展成为行业内关注的重点。据业内人士透露，R17 标准化工作已于今年第二季度正式启动，暂定于 2021 年 9 月完成标准冻结。