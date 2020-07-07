5G 变革，2G/3G 逐步关停，4G LTE 地位猛升

自 2019 年开始商用以来，全球 5G 发展进展之快超乎想象。GSA 最新数据显示，截至今年 5 月底，全球共有 386 家运营商已宣布对 5G 进行投资，其中 42 个国家和地区的 81 家运营商已推出了一项或多项支持 3GPP 标准的 5G 服务；同时，84 家供应商已发布了总计 296 款 5G 设备。

不过在迎接 5G 所带来的种种变革的同时，我们也不应忽视 4G/LTE。实际上，5G 作为一个全新的制式，要成长到像 4G 这样足以提供普遍覆盖仍需一定时间。更重要的是，随着关停 2G/3G 网络成为大势所趋，4G 将是 5G 时代语音、物联和数据的 “托底”网络。

在日前举行的 “GSMA Thrive· 万物生晖——LTE 峰会”上，来自世界各地的专家和领先企业代表通过一场场精彩演讲分享了 LTE 在抗击新冠疫情、实现数字包容、促进 5G 发展等方面的关键作用，指出它将在未来十年中与 5G 长期并存、充分协同，并呼吁产业界各方展开更广泛而深入的协作，以最大化 LTE 价值。

抗击疫情：关键基础设施价值彰显

2020 年伊始，突如其来的新冠疫情给全世界带来了巨大的挑战。在这一特殊时期，移动通信技术特别是 LTE 成为人们用来应对疫情的武器，承载了保障社会与经济正常运转的重任，其作为关键基础设施的价值得到了前所未有的彰显。

GSMA 未来网络负责人亨利 · 卡尔弗特（Henry Calvert）指出，随着远程医疗等基于电信网络的服务被部署用来救治病患、人们的生活与工作转移到线上、以及接触者追踪等 APP 的普及应用，LTE 已经成为了支撑所有人渡过疫情的基础。

“在各国采取防范避疫的情况下，对联接的需求变得如此迫切，我们看到大多数运营商的移动网络数据流量在这段时间都增长了 70% 以上；同时，跟踪和追溯等 APP 的有效利用，需要一定水准的渗透率，也对于 LTE 网络的容量和覆盖等都提出了更高的要求。”他介绍说，GSMA 和众多运营商一起为此作出了不少努力。

Sunrise 无线、传输和网络运营部总监米歇尔 · 马丁（Michael Martin）亦表示，瑞士人在新技术的接受度上相对保守，习惯使用有线的联接方式更甚于无线，但疫情让许多人改变了心态，开始尝试使用 LTE 乃至 5G 技术，尤其在那些缺乏有线联接的地方。

世界各地在疫情中面临着经济衰退的威胁，不少企业特别是中小型企业遭到了重创。数字化将在经济复苏中扮演重要角色。比如企业通过由内而外的数字化，能够更快、更高效地完成从订单到生产、从出库到运输的全面快速响应。

华为无线产品线首席技术官艾曼纽 · 科埃略 · 阿尔维斯（Emmanuel Coelho Alves）提到，数字经济在经济活动中的占比不断增高，而这有赖于一张广覆盖、强有力网络的支撑。根据 GSMA《移动经济》披露的数据，LTE 网络已覆盖了全球 80% 以上的人口、用户数超过 40 亿，这张网络上目前正承载着丰富的功能繁多的数字应用。

数字包容：网络联接是最根本支撑点

今年世界电信和信息社会日的主题是 “连通目标 2030：利用 ICT 促进可持续发展目标（SDG）的实现”。ITU 呼吁各国，利用 ICT 作为实现 “2030 年可持续发展议程”和可持续发展目标的主要驱动力，推动经济、社会和环境协调、可持续发展，推进实现《连通目标 2030 议程》的增长、包容性、可持续、创新及合作五个战略目标。

“ICT 是所有 17 个 SDG 的使能者，网络联接是数字包容最根本的支撑点，宽带至关重要。”ITU 数字包容项目官员肖恩 · 多拉尔（Sean Doral）表示，移动宽带网络覆盖在近年来已经取得了不错的进展。

在此基础上，他举例说，那些没有银行账户的人现在可以通过手机钱包获取金融服务，从而令他们能够改善生活品质、增加抗风险能力，乃至维持或扩大自己的营生。在肯尼亚，手机钱包业务已使 19.4 万肯尼亚家庭摆脱了贫困。再比如，ITU 正与世卫组织一起利用数字应用推进医疗公平，包括减少非传感性疾病的风险。

不过挑战依然存在。多拉尔指出，世界上尚有近一半的人没有用上互联网，特别在欠发达国家以及偏远地区，这导致 ICT 提供的机会难以平均分配，甚至往往无法获得。并且移动技术的渗透率增长速度正在趋缓，一些地区已经饱和，但也有成本因素在内。此外，数字的性别鸿沟仍在加大。

“因为新冠疫情的全球爆发以及当前面临的挑战，我们需要加倍努力以进一步推动数字包容，来支持 SDG。让世界上 39 亿未联网人群都能用上网络不会很容易，但是通过广泛的、跨行业的合作，我们相信能够实现这一目标。”他说。

促进 5G：长期并存充分协同

5G 自概念提出以来便受到了社会各界的普遍重视，现已迈入规模部署与应用落地的关键阶段，第一个正式演进版本标准 R16 也刚刚冻结，这是否意味着 LTE 已经不那么重要了？答案显然是否定的。

“大家都在谈论 5G，但 LTE 仍是当前乃至未来五到十年最重要的支撑联接的技术。”GSMA 移动智库主席彼得 · 贾里奇（Peter Jarich）说道。GSMA《移动经济》预计，4G 联接未来几年将继续增长，到 2023 年在全球移动网络中占比将接近 60%；最新的爱立信《移动市场报告》亦认为，LTE 在 2022 年的峰值期将拥有 51 亿联接，即使到 2025 年后仍将占据主导地位。

他还提及，对运营商来说，LTE 目前占到移动总收入中的四分之三左右，并在接下来数年中仍将是他们主要的收入来源之一。

马丁则指出，Sunrise 从自身实践中发现，唯有非常高质量的 LTE 网络才能满足 5G 发展所需，特别是当 5G 信号难以获得时用户可以迁移到 LTE 网络上，以及进一步优化 5G 上行。据他介绍，Sunrise 目前正在利用 EN-DC 扩大 5G 网络覆盖范围，通过两者的充分协同为用户带来更好的服务体验。

随着越来越多运营商开始关停 2G/3G 以重耕频谱、简化网络、降低成本，LTE 对于促进 5G 发展的意义将更为突出。据不完全统计，全球已有 30 多家运营商关停了 2G/3G 网络、100 多家运营商制定了退网计划。而 LTE 将是 5G 时代语音、物联和数据的基础网络，比如以 VoLTE 实现语音业务，它较之 2G/3G 语音具有更清晰的音质、更广的覆盖和更高的容量，并且在打电话的同时仍可高速上网；Cat.1 也与 NB-IoT 一起，取代传统的 GPRS 成为现阶段新增物联联接采用的主要技术。

中国电信科技创新顾问沈少艾表示，5G 商用开启后，中国电信要求 5G 手机语音全部为 VoLTE，新上市 5G 手机取消 VoLTE 开关。2020 年，该运营商积极推动百元 VoLTE 手机的上市，包括打造 100 元和 199 元两个价位段的纯 VoLTE 功能机，以替代现有的 2G/3G 功能机，满足用户的使用需要。截至 5 月份，支持 VoLTE 功能的终端累计达到 481 款，中国电信 VoLTE 驻网用户达到 1.27 亿，预计今年年底 VoLTE 驻网用户将达到 2 亿。

巴蒂电信（Bharti Airtel）执行副总裁桑迪普 · 古普塔（Sandeep Gupta）介绍说，该运营商 2019 年开始关停了 3G 网络，通过将用户迁移至 LTE 网络实现了跨越式的发展。其网络速率被第三方机构 Ookla 评估为印度市场第一，为用户提供了更好的体验，并且带来了更高的营收。

最大化 LTE 价值：合作与创新不能停

无论出于社会效益还是经济价值，持续加大对移动宽带网络的投资与建设都已成必然之举。那么在 2G/3G 减频退网、4G/5G 协同发展的大背景下，应当如何最大化 LTE 的价值？与会的专家、代表都认为，这需要包括行业组织、运营商在内的产业链各个环节更广泛而深入的协作。

沈少艾举例道，通过多年打造的天翼智能生态博览会，中国电信搭建起与生态产业各合作伙伴交流、共享的平台，实现了生态圈内合作伙伴的共创、共赢，最终造就了 VoLTE 的爆发，支持了中国电信 VoLTE 业务的全面商用。面向未来，该运营商亦将与 GSMA 及全球运营商保持通力合作，以缩小数字鸿沟，实现 SDG。

同时，为形成商业正循环、激发投资热情，必须在技术创新、业务模式创新上下功夫。阿尔维斯介绍说，华为推出了一系列全场景、广覆盖、大容量、可扩展可演进的解决方案，帮助运营商找到新的蓝海、持续变现。

比如在提升覆盖方位方面，华为大功率多频合一的 4T4R 模块普遍实现城区深度覆盖，EasyMacro 杆站、Book RRU 在街道、居民区等场景精准补盲；在提高容量方面，提供 Massive MIMO 或 8T8R 方案，成倍提升网络容量，保障覆盖区域的用户体验。在人口稀少的偏远农村，RuralStar 方案突破性地以简易杆建站、无线回传、太阳能供电来应对站址获取难度高、施工难度高、施工成本高的 “三高”，降低了 70% 以上的总体拥有成本、将投资回报周期缩短为三年。此外，像 EN-DC、DSS 等技术的部署，令投资 LTE 就相当于在投资 5G。

在业务模式创新上，固移融合（FWA）是起步 4G、跨越 5G 的高价值应用，为运营商开启了 2B/2H 市场的大门、创造出新的收入来源。通过联接远处的 LTE 基站为家庭成员提供类光纤体验的高速互联网接入，用户购买 CPE 后在家可自行安装、即插即用。由此解决了传统固网在人口密集的城市地区和人口稀少的农村地区 “最后一公里”接入问题，降低了 75% 的联接成本，缩短了 90% 的部署周期。截至 2019 年底，全球 FWA 联接数已经过亿。

阿尔维斯举例说，菲律宾环球电信（Globe Telecom）已经有较大比例的收入贡献来自 FWA，斯里兰卡 Dialog 通过部署 FWA 大幅提升了在本国的家庭宽带市场占有率。

种种事实证明，在 5G 时代 LTE 并不会消失，反而将发挥更加重要的作用；4G/5G 的协同发展，也将为社会带来更多福祉、为运营商创造更多商机。通过合作与创新以最大化 LTE 价值，仍将是未来很长一段时间产业界的主题。