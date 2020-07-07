SpaceX 星际飞船原型完成压力测试，即将进行发动机静态点火

7 月 7 日消息，据国外媒体报道，太空探索技术公司 SpaceX 的星际飞船原型 SN5 日前完成压力测试，并计划于当地时间 7 月 8 日进行猛禽发动机静态点火测试。

SN5 是 SpaceX 自 2019 年初开始建造的第五艘星际飞船原型，也是自 2020 年 1 月以来建造的第四艘全尺寸原型。6 月 24 日，SN5 从 SpaceX 公司位于德克萨斯州博卡奇卡的火箭工厂移至附近的测试和发射设施，此时距离 SN4 原型在发动机静态点火测试中被摧毁还不到一个月的时间。

▲星际飞船原型 SN5 移往发射台

SN4 的爆炸对发射基座造成损坏，迫使 SpaceX 迅速建造出一个替代品。SpaceX 大约在 6 月 20 日完成了基座更换，几天后安装完成 SN5，然后花了大约一周的时间对 SN5 和发射基座进行最终确定和检查。

▲安装在星际飞船原型 SN5 上的猛禽发动机 SN27

SN5 于 6 月 30 日晚些时候开始第一轮测试，一直持续到 7 月 1 日清晨。SpaceX 首先对 SN5 进行了环境温度压力测试，在飞船的储罐中注入 1000 多吨液氮。几个小时后，SN5 又进行了低温防辐射测试。

最近，SpaceX 向 SN5 交付了一部最新的猛禽发动机 SN27，并完成安装。SN5 的第一次发动机静态点火测试已经箭在弦上。相关信息证实，自 2019 年 2 月第一台全尺寸猛禽发动机运往德州以来，公司每两周时间就至少完成并测试一台猛禽发动机。SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）认为，考虑到每艘星际飞船需要 37 部发动机，公司短期目标是每天至少生产一部猛禽发动机。这是尽早进行轨道发射和运营的最低限度。