NASA 两名宇航员升空 1 个月，准备搭乘 SpaceX 飞船返航

据外媒报道，美国宇航局（NASA）的两名宇航员已经到达并在国际空间站驻留了 1 个月时间，他们身负的历史使命也已经完成大半，现在开始为搭乘美国太空探索技术公司 SpaceX 的载人龙飞船重返地球做准备。

图：NASA 宇航员道格 · 赫尔利 (左)与鲍勃 · 本肯准备搭乘 SpaceX 的载人龙飞船进入太空

在过去的 1 个月中，NASA 宇航员道格 · 赫尔利 (Doug Hurley)与鲍勃 · 本肯（Bob Behnken）都在按计划完成自己的工作。本肯已经进行了两次太空行走，而赫尔利则把他的推特变成了惊人的地球艺术摄影展览。



与此同时，两人始终在密切关注监测将他们送往国际空间站的载人龙飞船健康状况，并将在几周后搭乘这艘航天器重返地球，这是他们执行历史性测试任务最危险的第二阶段。

5 月 30 日，本肯与赫尔利搭乘 SpaceX 制造的载人龙飞船升空，成为首批乘坐商业火箭前往国际空间站的 NASA 宇航员。从肯尼迪航天中心升空 1 天后，载人龙飞船自动与国际空间站对接，本肯与赫尔利受到 NASA 宇航员克里斯 · 卡西迪（Chris Cassidy）、俄罗斯宇航员阿纳托利 · 伊万尼辛（Anatoly Ivanishin）和伊万 · 瓦格纳（Ivan Vagner）的热情欢迎。

这次飞行标志着 NASA 漫长的发射休眠期结束。自 2011 年航天飞机项目退役以来，NASA 就没有从美国本土将人送入过太空。本肯本周在国际空间站接受采访时说 :“当然，对我与赫尔利来说，最重要的事情是，经过几年新飞船的研究工作，我们再次通过舱门登上了国际空间站。”

自那以来，本肯与卡西迪进行了两次太空行走，成功地更换了国际空间站外部的电池。在太空行走中，他们看到了载人龙飞船与空间站对接的场景，卡西迪还转身拍了张照片。本肯说 :“能够回头看看并拍下照片真是太棒了，我认为我们拍到了很好的日光照片。”

赫尔利在国际空间站的穹顶舱上呆了相当长的时间，这是个有六扇窗户的小舱室，可以看到最好的太空风景。当空间站以 28163 公里的时速、每隔 90 分钟绕地球一周时，赫尔利从各个角度拍下了许多令人惊叹的照片，并把它们发到自己的推特账户上。

美国当地时间周四，赫尔利发布了一张地球从白天过渡到夜晚的照片，凸显出半明半暗的场景。赫尔利的妻子、NASA 退休宇航员凯伦 · 尼伯格 (Karen Nyberg)在推特上写道：“看看大气层，它是如此美丽的蓝色，如此的薄。赫尔利从空间站拍摄了许多美丽的地球照片。它们提醒我，这个神奇的家园属于我们所有人。”

NASA 将 SpaceX 载人龙飞船的这次载人发射任务誉为人类太空飞行新时代的开始。在这个新时代，私营部门将发挥更大的作用。美国总统特朗普、副总统彭斯都亲临肯尼迪航天中心观看了发射仪式，随后特朗普在演讲中宣布这是 “美国的胜利”。

现在，NASA 和宇航员们正把注意力转向返航。目前，NASA 表示本肯和赫尔利最早可能在 8 月 2 日返回地球。如果一切顺利，载人龙飞船将脱离空间站，点燃推进器，然后穿过大气层溅落在海洋中。

事实上，整个任务都是在测试 SpaceX 载人龙飞船的性能，尽管 NASA 称其升空过程完美无瑕，但未来仍有很多风险。

首先，当载人龙飞船重新进入大气层的时候，越来越浓的空气会产生摩擦，进而产生巨大的热量，从而测试飞船的隔热板。其次，飞船的降落伞将被打开，使飞船进一步减速。不过，SpaceX 过去在降落伞设计方面遇到过许多困难，就连马斯克都感叹太难。

另一个风险是在海洋中溅落。自从 1975 年以来，美国宇航员就没有在水里溅落过，因为航天飞机和俄罗斯联盟号飞船都在陆地上着陆。本肯说，他和赫尔利预计将在海面上漂浮大约一个小时，然后才会被吊到甲板上。

SpaceX 始终在为回收太空舱任务进行广泛的培训，努力尽快将宇航员送到安全的地方，但这也将是一个关键的考验。本肯表示 :“我对此不怎么紧张。但是，我与赫尔利都需要确保我们已经做好准备，如果救援行动不像预期的那样顺利，我们最后在太空舱里待的时间会更长些。我们需要在这个过程中处于最佳状态，在身体和精神上做好准备。”