马斯克要卖酒？背后动机由来已久

北京时间 7 月 7 日下午消息，据外媒报道，特斯拉首席执行官伊隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，特斯拉推出的第一款龙舌兰酒——Teslaquila，即将上市。如果特斯拉真能成功打入龙舌兰酒产品市场，那特斯拉就真的涉猎很广泛了——可持续交通、绿色能源以及酒精饮料行业。

马斯克：龙舌兰市场，我们来了！

2013 年，演员、制片人兼导演乔治 · 克鲁尼（George Clooney）推出自己的龙舌兰酒品牌 Casamigos。起初，克鲁尼的 Casamigos 只面向一小众亲密朋友，而无意于大众市场。但是，2017 年这家龙舌兰酒公司以 10 亿美元出售给英国酒精饮料公司帝亚吉欧（Diageo）后，克鲁尼的 Casamigos 逐渐飞入寻常百姓家。

伊隆 · 马斯克想在龙舌兰酒市场上分一杯羹，背后似乎还有一段故事。马斯克自带网红属性，拥有一大票忠实粉丝，无条件支持他的每一个脑洞。Teslaquila 毫无疑问，还没上市就已经成功了一半，甚至还有望蚕食克鲁尼的 Casamigos 的市场份额。

虽然消息来得突然，但背后动机由来已久，可能还和马斯克与克鲁尼的关系有点牵扯。其中一个联系就是 2008 年推出的特斯拉第一款电动跑车：Roadster。

克鲁尼曾一度自豪地称自己是特斯拉 Roadster 的首批粉丝。随着时间的推移，克鲁尼对特斯拉纯电动车的可靠性和性能渐渐有了些微词。

在一次采访中，克鲁尼说：“…… 有一次我开车特斯拉的电动汽车抛锚在路边。我后来跟他们说，‘好家伙，为什么我总会遇到这种事？能不能让你们的车好好跑起来？’”

马斯克对克鲁尼的观点很不赞同。他看了采访后在 Twitter 上反击道：“乔治 · 克鲁尼之前还抱怨说自己的 2007 年款 iPhone 1 有问题。”

从那之后，两人再无公开互动。从那之后，特斯拉已经发展成为全球最优价值的公司之一。马斯克或特斯拉未必可以每一次都心想事成，全球的龙舌兰爱好者也未必会对新品牌趋之若鹜。但是，如果乔治 · 克鲁尼可以让自己的龙舌兰品牌获得成功，那马斯克的 “Teslaquila”应该也不会差。