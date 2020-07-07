日经：苹果 iPhone 12 全系采用 OLED 屏幕，不附带充电器和耳机

IT之家 7 月 7 日消息 今天日经新闻发布了关于苹果即将推出的 iPhone 产品线的最新报道，印证了很多此前传闻的信息。

日经表示，iPhone 12 将由四款新机组成，并且每款新机都将配备 OLED 显示屏。这将是苹果所有旗舰手机首次使用 OLED 屏幕技术，该技术可提供真实的黑色和更好的对比度。值得一提的是，今天彭博社的报道也称，苹果将在所有新的 iPhone 型号中使用 OLED 显示屏。

此外，日经也证实了此前传闻的 iPhone 12 不再附带充电器等配件的情况。

知名分析师郭明錤此前称，苹果将停止在 iPhone 12 包装盒中提供耳机和电源适配器，这引发了很多争议。日经表示，苹果不附带这些配件是为了节省成本，动机是大多数 iPhone 用户已经拥有丰富的充电器和耳机。

在显示屏方面，作为手机新设计的一部分，iPhone 12 系列将采用新的屏幕尺寸。iPhone 12 将有一个新的较小的 5.4 英寸屏幕尺寸，两个 6.1 英寸的型号和一个新的更大的 6.7 英寸版本，整体工业设计将看起来很像新款 iPad Pro，侧面是平的。

5.4 英寸和其中一款 6.1 英寸型号将被定位为低端设备，而 “专业”的 6.1 英寸和 6.7 英寸版本将获得所有新功能，如 LiDAR 扫描仪。许多人预计，高端机型将采用 120Hz ProMotion 显示屏。

日经表示，苹果将主要依靠三星供应 OLED 面板。苹果一直试图将京东方科技纳入供应链，以增加供应商之间的竞争，但该公司尚未满足苹果严格的质量控制。

IT之家了解到，预计苹果将在 9 月份的活动中正式公布 iPhone 12 系列。许多分析师指出，COVID-19 疫情导致生产延迟。不过现在预计 iPhone 的延迟时间最多只有一两个月，这意味着所有 iPhone 12 机型都将在 11 月之前推出。