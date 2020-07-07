Uber CEO：收购 Postmates 后，公司将于明年盈利

北京时间 7 月 7 日晚间消息，据国外媒体报道，Uber CEO 达拉 · 科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）今日表示，收购外卖平台 Postmates 后，Uber 将于 2021 年实现盈利。

Uber 周一宣布，将以 26.5 亿美元收购外卖平台 Postmates。交易完成后，Postmates 业务将纳入 Uber 自家外卖业务 Uber Eats 中。

对此，Uber CEO 科斯罗萨西今日在接受采访时表示，这笔交易将推动公司于 2021 年实现盈利。科斯罗萨西说：“我们非常自信，公司将于明年盈利。凭借多元化的投资组合，我们可以相当有信心地做出这样的结论。”

Uber 今年 1 月曾表示，将于今年第四季度实现 EBITDA 利润（税息折旧及摊销前利润）。但受疫情的影响，Uber 在 5 月份又撤回了该预期。第一季度，Uber 营收为 35.4 亿美元，亏损 29.4 亿美元。

但如今，收购 Postmates 后，又将 Uber 的盈利之路向前推进了一步。Uber 之前也曾表示，在此次疫情期间，公司的网约车服务受到了严重影响，但外卖业务却表现不俗。

Postmates 是美国第四大外卖平台，此次与 Uber Eats 合并后，Uber 在美国外卖市场的份额将仅次于 DoorDash。Uber 还表示，将继续加强其 Uber Eats 业务，将其引入洛杉矶、凤凰城和拉斯维加斯等关键市场。