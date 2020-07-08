苹果 macOS Big Sur 开发者预览版 Beta 2 推送

IT之家 7 月 8 日消息 今日凌晨，除 iOS 14 和 iPadOS 14 的开发者预览版 Beta 2 外，苹果还面向开发人员推送了 macOS Big Sur 的第二个测试版本。

用户可通过 Apple Developer Center 下载‌macOS Big Sur‌ Beta，且在安装了描述文件后，可以通过 “系统偏好设置”中的 “软件更新”获得后续测试版本。

IT之家了解到，与所有新测试版一样，苹果建议不要在主力设备上安装 macOS Big Sur。因为它目前还是早期测试版本，且可能存在重大错误。

苹果此前表示，macOS Big Sur‌带来了自 macOS 10 推出以来最大的重新设计变革。macOS Big Sur 借鉴了 Apple iOS 的许多元素，包括控制中心（可在其中更改亮度并切换 “请勿打扰”）和新的通知中心（相关通知分组）。

macOS Big Sur‌许多应用经过了重新设计，包括邮件、照片、便笺和 iWork。苹果还为 Messages 引入了新的搜索功能，包括新的照片选择界面。

同时，Mac 的新版地图借鉴 iOS 应用中的功能，包括自定义指南和室内地图。苹果还推出了许多新的 Mac Catalyst 应用程序。