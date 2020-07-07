苹果官网 iOS 14/iPadOS 14 等中文介绍上线：这种新感觉，一点不陌生

IT之家7月7日消息 在WWDC 2020开发者大会上，苹果正式发布了iOS 14、iPadOS 14、macOS Big Sur、watchOS 7等系统，苹果表示，Apple 通过 iOS 14 重塑了 iPhone 体验。iOS 14 推出多种全新方式，助力用户自定义主屏幕、通过 App Clips 探索和使用 app，以及利用信息 app 保持联络。

IT之家发现，现在苹果官网已经上线了iOS 14、iPadOS 14、macOS Big Sur、watchOS 7的中文介绍，让大家可以更方便了解系统的新特性。

iOS 14

这种新感觉，

一点不陌生。

有了 iOS 14，各种事情做起来都感觉一新，而且更简单。新推出的各种功能，可以应你所需，及时帮上忙。而日常不离手的各种 app，也变得更智能、更个人化、更注重你的隐私保护。

现在，iPhone 在你手中的用途越来越大。因此，iOS 14 对 iPhone 使用体验中具有代表性的部分进行了重新构想，使它们更加实用和个人化。

主屏幕小组件

小组件经过彻底重新设计，你能一目了然得到更多信息，而且还能将它们添加到主屏幕。你可以选择不同大小，并随心所欲地排列它们。

另外，你还可以添加智能叠放，其中的内容会根据你常用的 app 智能生成，并能自动在合适的时间为你显示合适的小组件。

iPadOS 14

独家新可能，

由 iPad 来打开。

iPadOS 建立在和 iOS 相同的强大基础之上，并有着专为 iPad 特性而设计的种种独到体验。今年秋季，iPadOS 14 会为 Apple Pencil、各款 app、增强现实等功能带来众多强大又直观的更新，将这一平台再次提升到新的高度。

为了充分利用 iPad 宽大的显示屏，iPadOS 体验的核心元素都经过了重新设计和精简，让你能更轻松地处理更多事务。

重新设计的小组件

“今天”视图中的小组件经过重新设计，可直接在主屏幕为你显示更多信息。小组件有不同的视图大小供你选择，你还可以添加小组件智能叠放功能，它利用设备端智能技术，可让适合的小组件内容在一天中恰当的时机出现。

App 设计

边栏和下拉菜单等多项新的增强功能，让你在同一个界面就能简单快捷地使用更多 app 功能，无需再切换视图。

搜索功能

更精炼的搜索设计，让你专注于眼前的主要工作，而且只需轻点一下，就能打开 app 或进行网页搜索。新的“随输即搜”体验，能更迅速地给出更具相关性的搜索结果。

macOS Big Sur

一派新风貌，

一切任施展。

macOS Big Sur 将强大实力和优美外观的结合提升到一个崭新的高度。精心雕琢的全新设计，让你能淋漓尽致地感受 Mac 的魅力；Safari 浏览器迎来重大更新，待你饱览；地图 app 和信息 app 满载新功能，任你探索；更透明的隐私权限，保护也更周到。

独树一帜的性能，堪称典范的易用性，无拘无束的创造力。macOS Big Sur 精美的新设计，会让你对 Mac 更爱不释手。

watchOS 7

从白天到晚上，

都玩得转。

白天，众多创新融入表盘，时刻精彩纷呈；晚上，睡眠 App 全新亮相，伴你进入梦乡。说到 watchOS 7 的种种新功能，这还只是开个头而已。

你使用 Apple Watch 的种种精彩，都从表盘开始。而 watchOS 7 的表盘更胜以往，不仅更具个性、更有能耐，也更有探索的空间。

新表盘戴出你的范

计时码表专业表盘配备可自定义的视距仪；大文字表盘可添加丰富的复杂功能；照片表盘可让所有图片自带色彩滤镜效果。方法多多任你尽情展现自己多彩的一面。

App 更有表现空间

现在，一个 app 可添加多个复杂功能，由此你就能打造出针对某个主题的超级表盘。如果你是冲浪好手，浪高、水温和风速等来自同一个 app 的多项数据都将在你掌握之中。

更多内容和效果请访问苹果中国官网。