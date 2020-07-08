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苹果 iOS 14/iPadOS 14 开发者预览 / 公测版 Beta 2 推送（附描述文件下载）

2020/7/8 1:16:54来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月8日消息 在WWDC 2020大会上，苹果发布了iOS 14、iPadOS 14系统（更多精彩详情请移步苹果WWDC20专题），首次正式介绍了其最新版的iPhone软件，它为iOS主屏幕带来了多年来最大的变化：小组件，另外还有App资源库、画中画模式等。

今天苹果面向开发人员发布了iOS 14/iPadOS 14开发者预览版/公开测试版 Beta 2 ，具体版本号为18A5319i，开启新一轮的iOS/iPadOS系统测试，大家可以到【果粉圈】集中讨论。

安装正确的开发者配置文件后，可以从Apple开发人员中心或通过OTA推送下载iOS 14或者‌iPadOS‌ 14。

1、iOS 14/iPadOS 14开发者预览测试版描述文件：点此下载

2、iOS 14/iPadOS 14公开测试版描述文件：点此下载

微信读者请注意：关注【IT之家】官方微信公众号后，回复关键词“描述文件”或“苹果”，即可最方便的获取当前最新版描述文件和攻略！

3、描述文件、iOS固件下载必备之完全手册：

苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备

IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表

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关键词：iOS 14iPadOS 14苹果

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