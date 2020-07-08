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苹果将支持 Apple Pay 通过扫描二维码进行付款

2020/7/8 7:16:46来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家7月8日消息  据外媒 9to5mac 报道，最新 iOS 14 Beta 2 版本中 "钱包"App 下新增了一个隐藏功能。该功能将允许用户使用 Apple Pay 扫描 QR 码进行付款，但目前并未实装。

▲ 图源 9to5mac

9to5mac 研究人员在 iOS 14 代码中发现的注释显示：苹果正在研究一种新的方法，通过扫描二维码或使用 iPhone 相机的传统条形码，以帮助用户通过 Apple Pay 进行移动支付。虽然该代码目前并展现出实际作用，但工作人员还是获取到了一张显示其工作方式的图片（上图）。据图中信息，用户只需用 iPhone 相机扫描 QR 码，便可使用 Apple Pay 注册绑定的银行卡进行付款

值得一提的是，该代码存在于公共 API 中，故该功能有望支持各种第三方应用调用。

IT之家了解到，苹果并没有在 WWDC 2020 上描绘过此功能相关的内容，且目前该功能还没有正式完成开发。9to5mac 称，苹果上个月发布的第一个测试版本 iOS 14 中并不存在上述代码，故该功能或是苹果最近一个月才着手进行开发的。

苹果今日凌晨推送了 OS 14/iPadOS 14 开发者预览 / 公测版 Beta 2 版本，iOS 14 正式版预计将在今年晚些时候向公众正式开放，但该功能将于何时正式实装和公布尚未可知。

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关键词：苹果

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