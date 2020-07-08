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Zoom 视频会议推出硬件订阅服务，每月 75 美元至 200 美元

2020/7/8 10:49:59来源：新浪科技作者：永妍责编：骑士评论：

北京时间 7 月 8 日早间消息，据外媒报道，本周二，Zoom Video Communications 公司表示，他们推出了一项硬件订阅服务，该服务旨在为用户提供用于召开视频会议的手机或会议室设备，从而让该公司的电话会议应用变得更加方便。

Zoom 公司在其官方网站上表示，Zoom Phone 的套餐价格在每月 5.99 美元至 60 美元之间，具体价格取决于用户所选择的设备。而 Zoom Rooms 服务的硬件价格为每个月 75 美元至 200 美元之间。

Zoom 与一些第三方硬件制造商达成了合作，这些公司包括 DTEN、Neat、Poly 和 Yealink 等，这些第三方制造商负责生产该服务所使用的手机和会议室设备。

由于 COVID-19 疫情导致全世界范围内成百上千万人无法正常上班，只能在家中工作，因此 Zoom 的视频会议服务突然火爆起来，短时间内新增了大量用户。然而在获得新用户的同时，Zoom 也遭到了隐私和安全方面的批评，促使他们不得不推出重要更新。

大约一周以前，Zoom 在一份透明度报告中表示他们取得了重大进展，这份报告详细说明了他们所收集的数据、录音或内容。Zoom 称他们将在今年晚些时候对外公布这份报告。

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关键词：Zoom视频会议

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