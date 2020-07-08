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消息称蚂蚁金服计划最早于今年在香港上市，目标估值为 2000 亿美元

2020/7/8 16:37:36来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 8 日消息 据路透报道，消息人士称，蚂蚁金服计划最早于今年在香港上市，目标估值为 2000 亿美元。

IT之家了解到，近期媒体报道称，经核准，蚂蚁集团的全称将变更为 “蚂蚁科技集团股份有限公司”，下一步将办理工商登记变更。

蚂蚁集团方面回应称，“新名称意味着我们将全面服务社会和经济数字化升级的需求，但蚂蚁还是那个蚂蚁，坚持创新，用技术为全球消费者和小微企业创造价值是我们不变的初心。”

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关键词：蚂蚁金服

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