IT之家 7 月 9 日消息 此前魅族科技营销负责人万志强称2020 年不会出现搭载骁龙 865 Plus 的机型,这一代也没有骁龙 865 Plus 这一款 CPU。不过高通昨日正式发布了骁龙 865 Plus 处理器,对此魅族科技也打趣地回应称将 “继续发挥传统艺能,努力发掘魅族 17 系列 OTA 潜力”。

对此有网友也幽默地表示魅族可通过 OTA 升级的方式将搭载骁龙 865 的魅族 17 系列手机优化成 “骁龙 865 Plus”。

IT之家了解到,此次发布的骁龙 865 Plus 性能相较于骁龙 865 性能提升近 10% ,其中 Kryo 585 CPU 的时钟频率最高提升到 3.1GHz,Adreno 650 GPU 的图形渲染速度提高 10%,同时还支持 Wi-Fi 6E。同时魅族手机方面在魅族 17 系列发布后已多次向其推送新固件 / 功能,其最近一次就是于 7 月 7 日陆续推送的魅族 17 系列 5G 梦想旗舰第二版固件。