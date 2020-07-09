微软商城 7 月优惠：购机享 4 重礼，认证翻新 Surface 低至 5 折

IT之家7月9日消息 微软中国官方商城7月促销优惠将于7月10日0点开启，活动期间购机享4重好礼，Surface Pro 7、Surface Laptop 3、Surface Pro X等新品限时直降最高2189元，官方认证翻新Surface低至5折，全场爆款24期分期免息：点此前往。

活动时间：

- 7月10日 - 31日，于微软官方商城终端消费者平台参与以旧换新计划，成功完成“先购机，后回收”以旧换新订单流程的前30名客人，将获赠惊喜盲盒好礼（1张100元猫超卡+2张50元猫眼电子券）；

- 7月10日 - 31日，每日于微软官方商城小程序购买Surface系列，单笔实付订单金额≥1500元人民币的前5名消费者，每人将获赠卡券礼包，共110人（1张100元猫超卡+2张50元猫眼电子券）；

- 7月10日 - 31日，在微软官方商城和微软官方商城小程序订购Surface主机，并于2020年8月15日前在微博平台晒单。通过消费者主动联系微软官方商城客服，经电话核实后的前200位消费者，每人赠予价值200元星巴克星礼卡；

- 7月10日 8点 - 15日8点，每日于微软官方商城购买指定Surface产品并成功付款的前10名消费者，每人获赠指定礼品，共50人（购Surface Go 2送1张64G的TF卡、购Surface Pro 7 i5 128G送1张128G的TF卡+1个绿联USB-C to USB 3.0 4口 HUB）；

- 7月10日 - 12日，Surface Pro 7、Surface Laptop 3、Surface Pro X等新品优惠，最高直降2189元；

- 7月10日 - 12日，认证翻新Surface Pro 4、Surface Book、Surface Pro（第五代）、Surface Laptop、Surface Studio、Surface Go、Surface Pro 6、Surface Book 2等主机低至5折。

▼ 部分活动机型与售价见下：

• Surface Laptop 3 AMD版低至9折，最高优惠2189元：点此购买

购套餐部分配件8折，Surface All Access套餐24期免息，同系列旧机换购最高折抵7285元。适合学生、职场新人/菁英选购。

全新的Surface Laptop 3搭载了一块15英寸显示器，息屏状态下呈现出纯净的黑色，分辨率为2496×1664，201ppi，3:2的屏幕比例更加适合办公。屏幕点亮后可以看到显示屏的画面十分细腻，201ppi不靠太近不会有任何颗粒感。

配置方面，15英寸版本搭载的定制R5 3580U和R7 3780U CPU频率没变，核显增加了一组CU，内存可选8GB或者是16GB的DDR4-2400内存。采用金属纤薄机身，重量只有1542g。触控板比前代大了20%，更容易操作，键盘也是金属材质，手感不错。接口方面，左侧是USB-A接口、USB-C接口和耳麦接口，右侧则是Surface Connect接口。

• Surface Pro 7低至9折，套餐最高优惠1073元：点此购买

购套餐部分配件8折，Surface All Access套餐24期免息。适合学生、职场新人/菁英选购。

Surface Pro 7采用了英特尔10nm工艺的i7处理器屏幕方面，采12.3英寸PixelSense显示屏，屏幕比例为3:2，分辨率为2736×1824。续航方面，官方称常规使用最高为10.5小时，一个多小时可充电约80%。

作为本次升级的一大亮点，微软终于把miniDP换成了Type-C接口，保留了USB-A接口和Microsoft Connect接口。

• Surface Pro X 8GB/128G款送流量卡，套餐最高减1187元：点此购买

微软Surface Pro X是微软最薄的Surface产品，最薄处仅5.3毫米厚，搭载USB-C接口，支持快速充电，支持LTE联网，同时搭载了Microsoft SQ1处理器并配备了8GB/16GB RAM；采用一块13英寸PixelSense屏幕，2880 x 1920分辨率，267 PPI，1400:1对比度；Surface Pen可以集成到键盘；Surface Pro X的采用窄边框设计，拥有两个USB-C接口。

芯片方面，Surface Pro X搭载了SQ1处理器，这枚与高通联合开发的CPU集成了AI加速器。ARM芯片通常是2W功率，微软已将ARM功率提高到7瓦，除此之外，微软和高通也重新设计了GPU，达到2 teraflops算力。性能方面，微软表示“该产品每瓦的性能是Surface Pro 6的3倍。”

▼ 官方认证翻新Surface具体优惠信息见下（加红为大促爆款机型）：

• 微软认证翻新 Surface Pro 4 中文版（低至5折）：

Surface Pro 4（酷睿 i7/16GB/256GB/银色/无键盘含笔），官翻价4129元，点此购买；

• 微软认证翻新 Surface Book（低至5折）：

Surface Book（酷睿 i7/16GB/512GB/银色/独立显卡/含笔），官翻价7369元，点此购买；

• 微软认证翻新 Surface Pro （第五代）（低至7折）：

Surface Pro （第五代）（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金），官翻价7179元，点此购买；

• 微软认证翻新 Surface Laptop（低至6.7折）：

Surface Laptop（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金），官翻价3971元，点此购买。

• 微软认证翻新 Surface Pro 6（低至7折）：（预装Office 家庭和学生版 2019）

Surface Pro 6（酷睿 i5/8GB/128GB/亮铂金），官翻价5139元，点此购买；

Surface Pro 6（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），官翻价5419元，点此购买；

Surface Pro 6（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），官翻价7174元，点此购买；

Surface Pro 6（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金/典雅黑），官翻价8984元，点此购买；

Surface Pro 6（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价10649元，点此购买。

• 微软认证翻新 Surface Book 2（低至7折）：

Surface Book 2（酷睿 i5/8GB/256GB/13.5英寸），官翻价7412元，点此购买；



Surface Book 2（8代酷睿 i7/8GB/256GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价9865元，点此购买；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价11879元，点此购买；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价14279元，点此购买；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/256GB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价11899元，点此购买；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价13679元，点此购买；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价15379元，点此购买。

• 微软认证翻新 Surface Go（低至9折）：

Surface Go（4415Y/4GB/64GB/WiFi），官翻价2230元，点此购买；

Surface Go（4415Y/8GB/128GB/WiFi），官翻价3128元，点此购买。

• 微软认证翻新 Surface Studio（全系7.2折）：

Surface Studio（i5/8GB/1TB/2GB 独立显卡/亮铂金），官翻价15070元，点此购买；

Surface Studio（i7/16GB/1TB/2GB 独立显卡/亮铂金），官翻价17463元，点此购买；

Surface Studio（i7/32GB/2TB/4GB 独立显卡/亮铂金），官翻价20873元，点此购买。

IT之家特别提醒大家的是，官方认证翻新机同样支持原厂部件的品质保证，同样享受两年质保和退换货政策。