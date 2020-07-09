佳能推出全画幅专微 EOS R6 ：2010 万像素，15999 元

IT之家 7 月 9 日消息 今晚，佳能有限公司宣布正式推出佳能新一代全画幅专微相机 EOS R6，官方表示新机提升了在画质、高速连拍、自动对焦、4K 视频、防抖、网络通讯、可靠性与操作性等多方面表现，拥有出色的功能均衡性。EOS R6 售价 15,999 元，将于 8 月开卖。

IT之家了解到，EOS R6 配备约 2010 万有效像素 CMOS 图像感应器及应用在 EOS-1D X Mark III 及 EOS R5 上的 DIGIC X 数字影像处理器，电子快门拍摄模式下最高连拍速度约 20 张 / 秒，使用机械快门或电子前帘快门时，最高连拍速度约 12 张 / 秒。

官方详细介绍：

约 2010 万有效像素 CMOS 图像感应器及高性能 DIGIC X 数字影像处理器

EOS R6 采用的约 2010 万有效像素 CMOS 图像感应器，是在 EOS-1D X Mark III 所采用的 CMOS 图像感应器基础上进行开发，具有高速和高画质性能，与佳能 DIGIC X 数字影像处理器协同工作，能有效提升数据读取、传输速度以及自动对焦计算能力，满足全像素下最高约 20 张 / 秒照片高速连拍以及 4K 60P 视频录制要求。新 CMOS 图像感应器的降噪性能进一步提升，可提供令人满意的高 ISO 感光度表现。拍摄静态照片时，EOS R6 标准感光度范围达到 ISO 100-102400，并可进一步扩展到 ISO 50 和 ISO 204800；拍摄视频短片时，标准感光度范围为 ISO 100-25600，扩展感光度更可高达 ISO 204800。 EOS R6 采用了高性能佳能 DIGIC X 数字影像处理器。针对明暗反差大、边缘锐化易产生白边的现象，DIGIC X 数字影像处理器可以进行锐度处理以提升图像细节的精细程度，实现清晰、鲜明的图像效果。在图像处理的其他功能上，EOS R6 增强了自动亮度优化功能，可以在光照对比度过高时自动调整对象面部的曝光亮度，还可以对光源闪烁进行检测，降低光源闪烁对成像的影响。 EOS R6 借助数码镜头优化功能，通过分析不同镜头具体的像差以及图像感应器生成影像的特征，可以对图像进行相应的数据校正，以获得更为理想的图像质量。EOS R6 提供了 “标准”或 “强”两种优化选项，在选择 “强”选项时用户在获得更清晰的分辨率的同时，依然进行高达 12 张 / 秒的高速连续拍摄。

▲约 2010 万有效像素 CMOS 图像感应器

▲高性能 DIGIC X 数字影像处理器

得益于 DIGIC X 数字影像处理器的强大处理性能，用户在使用 EOS R6 时能够以 10 位色深的 HEIF 格式记录图像。当开启相机的 HDR PQ 拍摄功能时便可激活这一格式，并在输出至兼容 HDR 模式的显示设备时，能够以更宽广的色域和更丰富的层次达到逼真的影像效果，呈现如人眼真实所见般的影像效果。

新一代全像素双核 CMOS AF II 对焦技术

EOS R6 通过提高 CMOS 图像感应器的图像读取速度和 DIGIC X 数字影像处理器的处理速度，进一步提升了高速高精度的自动对焦性能表现。新的全像素双核 CMOS AF II 在 “面部 + 追踪”自动对焦模式下，自动对焦范围能够覆盖最大约 100% 画面；选择对焦框手动选择模式时，自动对焦范围最大约为 90%（水平方向）×100%（竖直方向）。与此同时，在 “面部 + 追踪”模式下，相机可根据被摄体位置提供最多达 1053 个自动对焦框进行选择，带来更准确平滑的对焦追踪效果。

EOS iTR AF X：针对眼睛和头部检测优化

EOS R6 采用了新的 EOS iTR AF X（智能追踪与识别自动对焦）技术。该技术基于 DIGIC X 数字影像处理器的先进算法，进一步提升了相机对眼睛以及头部的检测精度，能够在更多特殊场景下实现对人物头部、眼睛及面部的快速检测识别并进行对焦，例如被摄人物处于运动状态、头部被部分遮盖，或者是面部与镜头形成侧角度以及人物背对镜头。此外，基于先进自动对焦算法和深度学习技术，EOS R6 还支持对猫、狗以及鸟类的身体、面部以及眼睛进行检测对焦，特别是对鸟类眼睛进行检测识别，从而进一步提升了动物摄影的成功率。在自动对焦的灵活性方面，EOS R6 在使用了与 EOS-1D X Mark III 相同的自动对焦算法的基础上，进行了一些改进。针对不同的运用场景和对象运动状态，EOS R6 配置了自动设置追踪特性的 Case A 模式，以及手动设置专为特定情景和效果设定的四种 Case 模式。

▲EOS R6 支持动物眼睛检测自动对焦

▲EOS R6 甚至可以对鸟类眼睛进行检测识别

高速高感光，拓宽人眼视界之美

基于搜索方向检测和算法的改进，在需要从散焦状态进行快速拍摄时，EOS R6 的自动对焦响应速度比 EOS R 更快，自动对焦功能也可以立即检测和捕获对象。EOS R6 仅需约 0.05 秒即可实现对焦，帮助用户轻松捕捉对象动作的决定性瞬间。 EOS R6 的对焦亮度界限被扩展到了 EV -6.5~20，在低对比度和低亮度环境，肉眼难以捕捉物体的情况下，也能实现精确聚焦，扩大了影像表达的范围。在使用远摄变焦或超远摄镜头时，即便加装增倍境，使最大光圈降到 f/22，EOS R6 依然能实现全像素双核 CMOS AF II 在对焦范围内的高精度自动对焦，因此使用 RF800mm F11 IS STM 以及增倍镜 RF2X 时依然可实现 1600mm 焦距下的自动对焦拍摄。

5.1K 超采样 4K 画质，尽显细腻画面表现力

EOS R6 满足影像创作者在短片拍摄上的更高需求。为了实现高画质 4K 视频功能，EOS R6 进一步优化了 35mm 全画幅感应器的视频成像特性，为用户带来浅景深的成像体验。EOS R6 能够以 5.1K 超采样方式拍摄关闭裁切的 4K UHD 60P（NTSC）/50P（PAL）视频，为 4K 影像带来了更丰富的细节表现，并支持以 10 位 4:2:2 Canon Log 和 10 位 4:2:2 HDR PQ 模式进行机内录制。Canon Log 作为 CINEMA EOS 系统的重要功能，在用户中树立了高声誉，即便在高光比的环境中，Canon Log 也能有效抑制曝光相关的问题，提供清晰的图像与丰富的细节。HDR PQ 则具有再现与人眼相似亮度及对比度特性图像的能力，随着影视制作 HDR 影片素材的需求不断增长，支持图片及视频 HDR PQ 功能的 EOS R6 能够进一步扩展艺术表现的范围。 除了 4K 延时摄影之外，EOS R6 在 4K 和全高清视频模式下都支持短片伺服自动对焦，专为视频录制开发的短片数码 5 轴防抖功能可以在各个拍摄角度提供防抖支持，进一步拓宽了拍摄的创作界限。全像素双核 CMOS AF II 通过平滑的自动对焦框选择切换、应对各种情况的自动支持能力、可靠的目标追踪以及支持视频拍摄下的手动对焦等功能进一步提升了摄影师的对焦体验。 EOS R6 集成了过热控制和视频录制时间显示等解决方案，能够有效防止温度升高导致的录制过程突然中断。这一改良使得 EOS R6 也适合拍摄长镜头素材。此外，EOS R6 的视频拍摄功能还包括 HDMI 外部输出、斑马纹显示等。

机身 × 镜头双防抖最大可实现 8 级抖动补偿效果

利用大卡口直径特性，EOS R6 搭载了机身 5 轴防抖功能，因此用户使用任何 EF/RF 镜头搭配 EOS R6 拍摄，均可在拍摄中获得防抖效果。与此同时，如果配合使用拥有 IS 影像稳定器功能的镜头，更可开启机身与兼容镜头的协同防抖功能，最大可实现 8 级抖动补偿效果。在协同防抖模式下，分别位于机身和镜头的陀螺仪感应器会同时收集抖动信息，通过 RF 卡口实现信息的高速传输，并由 DIGIC X 数字影像处理器以及镜头 CPU 进行数据分析、校验和计算，从而为机身以及镜头生成更为精确的图像抖动补偿数据，最终获得更为出色的防抖效果。

EOS R6 IS 抖动校正效果 借助机身防抖和镜头防抖的协同工作，EOS R6 进一步拓展了手持拍摄的场景，无论是城市夜景、流动的瀑布，还是高低视角等非稳定拍摄姿势，又或是教堂、博物馆等无法携带三脚架的场景，都能够更为从容地拍摄出清晰高画质的照片。当拍摄视频短片时，还可开启短片数码 5 轴防抖，将与机身 5 轴防抖及镜头光学防抖共同工作，实现更强效果的抖动校正。

快捷连接，轻松共享

EOS R6 支持 2.4GHz Wi-Fi 无线局域网（IEEE802.11b/g/n），可实现对图像数据的稳定、高速传输。用户可将照片通过 Camera Connect APP，传输至平板电脑或手机等设备上，或者通过 FTP/FTPS 协议传输至 FTP 服务器。此外，通过 Wi-Fi 可以与安装有 Canon Camera Connect 的智能设备连接，进行图像远程浏览、遥控实时显示拍摄。蓝牙简化了与智能设备连接设置，启用 Canon Camera Connect 完成配对后，便可快速完成连接，方便地切换至 Wi-Fi 连接进行图像浏览、传输等操作。EOS R6 还支持 “佳能影像上传”，通过简单设置，可将相机与百度网盘账户进行绑定，相机连接网络后，即可将照片和视频上传至百度网盘存储。此外，通过 “佳能影像上传”还可在新浪微博上直接分享照片和视频，大大简化了将影像上传到社交平台的过程，使分享可以在第一时间完成。用户利用配套的佳能影像上传微信小程序，还可以浏览、下载上传至百度网盘和新浪微博的照片，并分享给微信好友。

高耐用性快门与防尘防水滴结构、强化紧凑机身，带来轻巧便捷的拍摄体验

EOS R6 机身外壳采用轻质刚性的聚碳酸酯树脂材料，内部采用了耐撞击、可靠性强的镁合金框架以实现轻便与耐用的结合，特制的高硬度锌材料确保了三脚架螺孔周围的强度。机械快门则通过了约 30 万次 6 循环耐久性测试，同时机械快门单元与相机主体部分的缓冲材料结构大幅降低了快门释放时的声音与振动，给予用户更好的捕捉体验。EOS R6 的外部部件接缝处使用了密封材料，在转盘、按键缝隙等无法使用密封材料的部分则提升了零件之间的精密度，实现了一定程度的防尘防水滴性能。

人性化设计带来的摄影之乐

EOS R6 配备了约 162 万点的触控式可旋转液晶监视器。可旋转液晶监视器可实现横向展开或前后旋转，使其更容易从高、低角度或竖直方向拍摄。约 369 万点高分辨率的电子取景器提供了自然的取景视野，最高可达 119.88fps 的显示帧速率也为追踪快速移动的对象提供了便利。此外，EOS R6 提升了相机在主电源关闭下的响应速度，开机启动速度缩短到了约 0.4 秒，电子取景器的响应速度同样得到了提升，用户可以经常关闭相机，不必担心错过决定性瞬间。 EOS R6 借鉴了 EOS 5D 系列的设计思路，多功能控制钮有助于快速直观地选择和调整自动对焦点，机身顶部及背部的一个主拨盘与两个速控转盘可以实现对多项操作的调整设置。当与 RF 镜头的控制环结合使用时，用户可以直观地设置光圈、快门速度、ISO 感光度和曝光补偿等重要参数。此外，该机 E-TTL II 测光中增加了（面部优先）功能，闪光灯预闪光时能够检测人物面部，并对闪光光量进行自动调节，使人物面部得到适当的曝光。 在续航方面，EOS R6 采用的新型号锂电池 LP-E6NH 拥有与 LP-E6N 一致的尺寸，容量则提升至 2130mAh（LP-E6N 为 1865mAh），续航表现进一步提升，此外还支持新的电池盒兼手柄 BG-R10。EOS R6 机身轻便、结构紧凑，支持双 SD 卡槽，满足用户一次性摄制大量影像内容以及数据备份的需求。此外，EOS R6 也支持通过 USB 电源适配器 PD-E1 进行充电或供电拍摄，在视频等需要长时间连续拍摄的情况下，不必担心电池的电量，可专心拍摄。