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谷歌：Android 10 是安卓所有版本中普及速度最快的一版

2020/7/10 7:17:23来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家7月10日消息  谷歌过去一年来从未披露过具体有多少设备升级到了最新的 Android 10 版本，但谷歌今早发布了一篇安卓数个版本活跃用户的对比数据。数据显示： Android 10 的更新速度相比之前所有版本的 Android 都要快，Android 10 在发布后 5 个月内已覆盖 1 亿台设备（比 Android 9 快 28% ）。

▲ 图源谷歌安卓开发者博客

IT之家了解到，谷歌 Google I / O 2019 发布的报告显示当时约有共 25 亿部的 Android 活跃设备，而谷歌在去年八月曾宣布当时 Android 9 已安装在约 22.6%的 Android 设备上，谷歌随后在 9 月 3 日正式发布了 Android 10。据外媒 androidauthority 称，保守估计 Android 10 目前已运行在 15% 的 Android 设备中，这个数量或已达 4 亿部。

相对的，另一位生态巨头苹果于 2019 年 9 月 20 日发布了 iOS 13 版本更新。据苹果开发者网站数据，截至 2020 年 6 月 17 日已有 92%的 iPhone、总共 81% 的苹果设备设备运行在 iOS 13 系统上。

▲ 苹果开发者网站截图

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关键词：谷歌Android

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