苹果用不用补缴 147 亿美元税款？欧盟法院下周裁决

据国外媒体报道，欧盟监管机构此前要求苹果位于爱尔兰的子公司补缴 147 亿美元税款，卢森堡的欧盟法院将于 7 月 15 日做出裁决。任何裁决都有可能再次上诉到欧盟最高法院。

要求苹果补税的是在去年 9 月举行的为期两天听证会之后做出的。在听证会上，苹果告诉欧盟法官，在反垄断主管玛格丽特 · 韦斯塔格尔 (Margrethe Vestager)对其长达五年的打击行动中，苹果被不公平地描述为逃税者。

苹果和爱尔兰正在对抗欧盟委员会于 2016 年发布的一项命令。该命令称，一项允许苹果通过两家爱尔兰子公司进行产品销售的税收协议违反了欧盟的国家援助规定。

苹果拒绝置评。爱尔兰总理利奥 · 瓦拉德卡尔 (Leo Varadkar)周三表示，无论采取哪种方式，爱尔兰都有可能对税收决定提起上诉。

自监管机构将矛头指向成员国向企业发放的优惠税收协议以来，欧盟法院面临着大量挑战。

针对欧盟税务打击行动的第一组上诉判决显示，欧盟委员会也无法保证一定获胜。审理苹果税收案的同一家欧盟法院撤销了欧盟委员会下要求星巴克就其与荷兰达成税收协议进行补偿的决定，但维持了欧盟对菲亚特克莱斯勒汽车公司在卢森堡的税务决定。

就在对苹果做出裁决的前一天，欧盟法院将对另一项涉及 Facebook 等公司跨大西洋传输数据作出裁决。