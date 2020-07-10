三星 Micro LED 电视生产计划将推迟

IT之家7月10日消息 消息韩国媒体 The Elec 本月 8 日报道称，据知情人士透露，三星电子推迟了原定于上半年开始生产的 Micro LED 电视生产计划，但三星发言人称仍将在下半年推出其 Micro LED 电视。

▲ 219 英寸的三星 The Wall，图源三星

报道称，知情人士透露，Micro LED 显示屏生产的分包商没有收到生产时间表，且三星目前仍未开始生产这些原定于今年上半年就投产的电视必要组件。据称，三星生产 Micro LED 电视的最大困难是定价问题和技术问题。

The Elec 称，由于目前三星的 Micro LED 的良品率极低，故三星的 Micro LED 显示屏定价目前在一万美元到十万美元之间。而根据 TrendForce 调查预计，Micro LED 和 Mini LED 的价格必须低于 6000 美元才能在市场上保持一定竞争力。技术方面，IT之家了解到三星虽声称其屏幕使用的是 Micro LED 工艺，但事实上是晶粒尺寸在 100 微米至 200 微米之间的工艺，本质上还是 Mini LED。虽相比 100 微米以下的 Micro LED 技术难度略低，但生产难度及成本并没有降低太多，尤其是在将微米级的 LED 晶粒模块从临时基板转移到柔性电路板上的过程。

三星电子曾在 CES 2018 和 CES 2019 展会上展示过其 Micro LED 电视原型机。而在 CES 2020 上，三星展示了针对家用的四款 MicroLED 电视型号和针对企业的两款型号。三星方面预计最快今年 9 月推出商用 Micro LED 系列电视，包括四款家用型号。但随着生产计划的延迟，该系列电视的正式上市时间或将一并延迟。