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DigiTimes：三星将 Note20 系列的出货预期放低

2020/7/10 11:25:03来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家7月10日消息  据媒体 DigiTimes 昨日报道，供应链指出三星 Galaxy Note 20 5G 系列出货较预期大幅减少，甚至部分零部件 7 月已要求暂停供货。

DigiTimes 六月调查报告指出，2020 年智能手机供应均有不同程度地受到 COVID-19 疫情影响。华为、三星、小米及 OPPO 四厂商 2020 年出货总量已下调至 6.29 亿部，较 2019 年的 7.36 亿支相对减少 1.06 亿，年降幅达 14.5%。而三星在年初发布的 Galaxy S20 系列由于某些原因出货量和成交量远不及预期，故三星方面或有意减少 Galaxy Note 20 系列的存货量。

▲ via DigiTimes

DigiTimes 称市场爆料 Galaxy Note 20 售价预计将达 999 美元（约合人民币 7058 元），相比去年的 Galaxy Note 10 提升 50 美元，而 Galaxy Note20 Ultra 售价将达 1299 美元（约合人民币 9178 元）。

IT之家了解到，据 FCC 认证信息，三星 Galaxy Note20 系列将搭载高通骁龙 865 处理器（或为骁龙 865 + 处理器）。

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关键词：三星

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