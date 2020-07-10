快舟十一号首飞失利，B 站：「哔哩哔哩视频卫星」发射计划不会停止

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IT之家7月10日消息 今日 12 时 17 分，我国在酒泉卫星发射中心组织实施快舟十一号运载火箭首次飞行任务，火箭飞行出现异常，发射任务失利。具体原因正在进一步分析排查。
IT之家了解到，今日下午，哔哩哔哩视频卫星官方表示，“哔哩哔哩视频卫星”的发射计划不会停止，其将再次发射卫星，时间另行通知。
“‘哔哩哔哩视频卫星’的发射计划不会停止，我们将再次发射卫星，时间另行通知。中国航天，加油。 ”
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