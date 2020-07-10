微星 Creator 17 明日开售：Mini LED 4K 屏、22999 元

IT之家7月10日消息 今年 4 月份，微星推出了旗下首款搭载 Mini LED 屏幕的笔记本电脑——创造者 Creator 17。该机目前正在京东商城进行预售活动，明日 0 点正式开始发售，首发价 22999 元。

▲ 图源京东商城，下同

微星 Creator 17 正如其名，面向内容创造者，适用于 3D 渲染影像、动画制作、重度摄影处理、重度视频编辑处理等场景，搭载了英特尔十代酷睿处理器，但仅有 i7-10875H 可选，8 核 16 线程，辅以 32GB 内存，1TB NVMe 固态硬盘，同时配备 RTX 2070 Super Max-Q 独立显卡。

微星创造者 Creator 17 整机最大的卖点是这款 17.3 英寸的 Mini LED 4K 设计师屏，覆盖 100% Adobe RGB、 100% DCI-P3 色域，ΔE < 2，亮度高达 1000nit，经过 VESA.DisplayHDR 1000 认证，出厂通过微星 True Color 色彩调教和 CalMAN 认证。

其他方面，微星 Creator 17 配备 COOLER BOOST trinity 散热模块，3 风扇 + 7 散热导管设计，丹拿双响单体设计，支持 65W 以上 PD 快充（本身配备的是 180W AC 适配器），支持开机指纹解锁 + Windows Hello 解锁，配备雷电 3 接口 + USB3.2 Gen2-C 接口 + 3×USB 3.2Gen1-A 接口 + HDMI 接口 + RJ45 网线口，最多支持 3 个外接显示器，双 4K 输出。此外，整机尺寸 396.1x259.4x20.25 mm，重 2.5 千克。

IT之家了解到，该电脑目前目前正在京东商城进行预售活动，但目前预售价为 24499，相比 0 点 22999 的首发价并不占优势。