OnePlus Nord 参数曝光：配备 12GB RAM，后置采用 IMX586

IT之家7月10日消息 爆料大神 @ evleaks 昨日曝光了一加即将推出的 OnePlus Nord 的一些参数，包括搭载了高通骁龙 765G 芯片，拥有 8/12GB 运行内存和 128/256GB 机身存储，采用了 6.44 英寸像素 1080×2400 分辨率的一块 90Hz 刷新率的 AMOLED 显示屏，像素密度为 408 ppi。

其他方面，OnePlus Nord 配备屏下指纹识别，采用后置 48MP 主摄 + 8MP 超广角镜头 + 5MP 景深镜头 + 2MP 微距镜头构成的相机模块，其中主摄采用索尼 IMX586 传感器，f /1.75，支持 OIS+EIS 防抖。该机前置采用了 32MP+8MP 镜头组合，配备 4115 mAh 电池，支持 30W 快充，重 185 克，拥有三种配色可选。此外，该机还支持蓝牙 5.1、NFC 和 Wi-Fi 2x2 MIMO 等。

IT之家了解到，上个月一加 CEO 刘作虎表示 OnePlus NordNord 将是几年来第一款价格低于 500 美元的一加手机。，7 月 2 日一加联合创始人 Carl Pei 称，即将推出的中端手机一加 Nord 将搭载 “旗舰级摄像头”。因此上周有传言称，该机将搭载 6400 万像素的主摄像头。