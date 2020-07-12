高考后常见 7 大骗局：非法 App 套隐私，“黑客改成绩”“低分跳档”属诈骗

IT之家 7 月 12 日消息 新京报报道，高考结束，多地公布出分时间，但考后还有一场 “加考”，即防骗局。

“买通黑客”改成绩、“非法 App”骗信息、“录取概率”能预测、“假通知书”转学费、“低分跳档” 能录取、“内部指标” 包上学、“野鸡大学”仿名校，这是高考骗局常见的 7 大类型，你了解多少？

下面是7大高考骗局，IT之家网友需要多加注意：

有人声称能买通黑客，进入高招办系统，修改高考成绩，警方提醒，这在技术上行不通，高考是在内网阅卷，成绩发布前也做了数据存档、异地备份，考试院会对网上信息监控匹配，网站也设立了严密防黑客攻击系统。

非法App骗取个人隐私信息，一些“高考填报志愿”App中存在手机病毒，可私发短信，上传隐私信息，此外还有骗子发送虚假查分网址，索取考生个人信息，后进行精准电信诈骗。高考查分请通过官方网站或方式查询。

有机构宣称，利用大数据能够准确预测高考投档线，可根据考生成绩推荐院校。多地考试院公开澄清，除了向社会公开的信息外，不对外提供任何招录信息，没有与任意一家机构合作过。

有骗子向考生寄送伪造的录取通知书，要求学生转入学费、教材费等，注意，高校录取通知书都是由招生学校发放，考生拿到录取通知书后，可以在官网查询录取信息。

还有骗子称，能够让不够一本线的考生录取一本院校，不到本科分数线的录取到本科学校，在此提醒，全国各省市招生录用有统一的信息管理系统，其中有许多逻辑限定和复检，不可能存在“低分跳档”录取。

有人说自己有“内部招生指标”等，然后伪造军校招生公文、公章来欺骗考生家长，警察提醒，军校、国防生招生等没有内部招标，军校不可能在计划外扩招，更不会收取高额费用。