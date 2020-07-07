前雅虎工程师因盗取 6000 多个雅虎邮箱帐户隐私文件而被判刑

IT之家7月7日消息 据至顶网昨日报道，前雅虎工程师 Reyes Daniel Ruiz 因在任职期间利用职务之便侵入了 6000 多个雅虎邮箱账户以搜集包含不雅内容的图片和视频而被判处 5 年缓刑监禁。

▲ 图源至顶网

报道称，Reyes Daniel Ruiz 今年 34 岁，除监禁外还要求向 Oath（Verizon 收购雅虎互联网业务后成立新的新品牌）赔偿 5000 美元的罚款和 118456 美元的赔偿金。Ruiz 曾在 2009 年至 2019 年 7 月在雅虎担任可靠性工程师和其他职务。他就是在那个时候犯下了罪行。

据判决书内容，Ruiz 利用对雅虎后端的访问权限获取到用户的哈希密码，然后破译出密码，以此访问年轻女性（包括私人朋友和同事）的雅虎邮件账户，此后 Ruiz 将他所利用不法手段获取到的大约 2TB 的不雅内容图片和视频文件保存在自己的硬盘上。IT之家了解到，除雅虎外，他还通过其他第三方服务中泄露受害者信息来获取其他受害者的雅虎邮件信息，至少在苹果 iCloud、Gmail、Hotmail、Dropbox 和 Photobucket 等服务中入侵了 100 个账户。

Ruiz 的不法行为在 2018 年 6 月被其他雅虎工程师发现并向当地警局报案，但 Ruiz 于同一天觉察到了自己罪行已暴露并在当天摧毁了他的个人硬盘。Ruiz 于 2018 年 7 月从雅虎辞职。FBI 在当年 8 月对其进行了搜查和询问。Ruiz 随即向 FBI 特工承认了自己的罪行。

Ruiz 于 2019 年 4 月被正式起诉，并在 9 月认罪，但直到上周才被美国联邦法院判处了 5 年缓刑和家庭监禁。

▲ 法院判决书部分内容