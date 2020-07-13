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教育部公布 2020 高考网上咨询周：7 月 22 日至 28 日

2020/7/13 11:05:00来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 13 日消息 教育部官网消息，今日教育部公布 “2020 年高考网上咨询周”活动时间：7 月 22 日至 28 日

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IT之家了解到，在 7 月 22 日至 28 日 9 点至 17 点期间，考生可通过教育部 “阳光高考信息平台”网页及微信公众号等方式参与咨询周活动

公告原文：

教育部 “2020 年高考网上咨询周”活动将于 7 月 22 日在 “阳光高考信息平台”正式启动。根据全国各省 (区、市)高考志愿填报时间安排，今年网上咨询活动时间为 7 月 22 日至 28 日，每日咨询时间 9 点至 17 点。“咨询周”期间，全国招生高校将在线提供咨询，另外北京、天津、上海、浙江、福建、山东、河南、海南、贵州、青海等部分省份将在平台举办咨询专场，具体安排届时在平台发布。

教育部要求各高校根据各地疫情防控要求，积极主动加强线上招生宣传，做好网上咨询，为考生、家长提供周到细致的志愿填报指导服务。深入实施高校招生 “阳光工程”，加大招生政策、招生章程、录取程序等信息公开力度，确保信息准确性和时效性。

考生可通过教育部 “阳光高考信息平台”网页及微信公众号等方式参与咨询周活动。同时，为提高咨询效率，请考生提前浏览各高校发布的最新招生信息，了解相关情况。

高考咨询周网址微信公众号

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关键词：教育部高考

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