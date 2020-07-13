蚂蚁金服持股曝光：马云持股约 8.8% 拥有 50% 表决权

7 月 13 日消息，根据阿里巴巴发布 2020 财年报告，马云最新持股曝光，马云最新持股阿里巴巴 4.8% 的股份，持股 10.4383 亿股，蔡崇信持股 1.6%，管理层持股 7.4%。软银依然是最大股东，持股 24.9%。

阿里巴巴也同步更新了蚂蚁金服持股。根据阿里巴巴年报，阿里巴巴持股蚂蚁金服 33% 的股权，君瀚和君澳持有蚂蚁金服 50% 股权，而君瀚属于马云及阿里系、蚂蚁系员工，君澳属于阿里巴巴合伙的部分成员。因此，阿里巴巴及阿里系成员大约持股蚂蚁金服大约 83% 的股权。

根据下面这句话，目前马云持股蚂蚁金服 8.8%，按蚂蚁最后一轮融资估值 1556 亿美元计算，马云持有蚂蚁金服市值为 137 亿美元，不过，近期市场给蚂蚁金服 2000 亿美元的估值，届时马云身家将进一步水涨船高。

目前，马云依然对蚂蚁金服拥有 50% 以上的表决权。

按阿里巴巴在香港 255.4 港元计算，马云身家 2666 亿港元，折合 344 亿美元。马云持有蚂蚁市值加总，大约和其个人身家 479 亿美元相当。福布斯实时数据显示，马云个人身家高达 479 亿美元，为中国第二大富豪。

阿里巴巴集团发布 2020 财政年度报告，董事会主席兼首席执行官张勇发表致股东信。张勇表示：“我们将一如既往建设好面向数字经济时代的基础设施，为未来投入，为未来孵化，让阿里的创新为社会带来更多美好。”

2019 年 9 月，阿里巴巴在成立 20 周年之际更新了企业愿景：不追求大，不追求强，追求成为一家活 102 年的好公司；到 2036 年，服务 20 亿消费者，创造 1 亿就业机会，帮助 1000 万家中小企业盈利。为此，张勇表示，阿里巴巴将继续推进全球化、内需、云计算大数据三大战略：“全球化是我们的长期之战，内需是我们的基石之战，云计算大数据是我们的未来之战。”