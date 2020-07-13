网信办未成年人暑期网络环境专项整治内容：饭圈互撕等 7 大问题重点清理

IT之家 7 月 13 日消息 国家网信办今日发布消息称，为给广大未成年人营造健康的暑期上网环境，国家网信办决定即日起开展为期 2 个月的 “清朗”未成年人暑期网络环境专项整治。

IT之家了解到，此次专项将重点整治学习教育类网站平台和其他网站的网课学习版块的生态问题，深入清理网站平台少儿、动画、动漫等频道的不良动画动漫产品，严厉打击直播、短视频、即时通讯工具和论坛社区环节存在的涉未成年人有害信息，从严整治青少年常用的浏览器、输入法等工具类应用程序恶意弹窗问题，严格管控诱导未成年人无底线追星、拜金炫富等存在价值导向问题的不良信息和行为，集中整治网络游戏平台实名制和防沉迷措施落实不到位、诱导未成年人充值消费等问题，持续大力净化网络环境。

具体通知如下：

一、原则目标

结合属地管网治网实际，紧紧围绕与未成年人密切相关的平台环节，强化问题导向和效果导向，大力整治影响青少年健康上网的突出问题，通过深入清理一批有害信息，处置一批违法违规网站账号，查办曝光一批典型案例，及时回应群众关切，推动网络生态持续向好，切实保障未成年人权益不受侵害。

二、工作任务

此次专项行动围绕未成年人上网的重点环节，清理整治以下七方面突出问题：

1. 重点整治学习教育类网站平台和其他网站的网课学习版块生态问题。严禁网课学习相关页面推送网络游戏、低俗小说、娱乐直播等与学习无关的不良广告信息。严打在用户评论区、群圈等互动版块发布淫秽色情、猥亵诱导、暴力犯罪等信息行为。深入排查处置使用低俗头像、签名、昵称，发布低俗内容的账号。严管以课程产品、文化交流、共享作品为包装向未成年人传教的信息。

2. 深入排查整治网站平台少儿、动画、动漫等频道的不良动画动漫产品。严格甄别下架改编自经典动画作品的 “儿童邪典片”。坚决清理包含淫秽色情图片、文字的 “腐文化”“二次元”动漫作品。排查处置渲染校园恋情、校园霸凌、拜金主义、封建迷信等导向不良的自制剧、网剧产品和用户上传内容。深入清理涉未成年人频道版块广告位、推介位的低俗网文、游戏引流信息。

3. 严厉打击直播、短视频网站平台存在的涉未成年人有害信息。重点整治恋童、虐童等对未成年人实施猥亵性侵的有害信息。严厉打击发布传播以未成年人为主角的大尺度写真、私房照片视频的账号。严格排查后台 “实名”认证制度，严禁未成年人担任主播上线直播。进一步强化未成年人模式和防沉迷系统应用，全面清理色情低俗、血腥暴力、恐怖迷信等有害信息。

4. 密切关注即时通讯工具群圈和论坛社区环节，严防危害未成年人身心健康的有害信息蔓延。全面巡查甄别 “蓝鲸死亡游戏”“死亡窒息”“心跳文学社”等诱导青少年自残自杀的版块、群组、圈子。严格处置引诱未成年人参与涉黑组织、封建迷信组织、教唆未成年人犯罪的账号。深入清理整治涉未成年人网络贷款、网络诈骗的信息和账号。

5. 从严整治青少年常用的浏览器、输入法等工具类应用程序恶意弹窗问题。严厉打击诱导用户点击、跳转至淫秽色情、赌博诈骗等有害页面的行为。禁止利用弹窗推送低俗庸俗、导向不良、格调不高的小说、游戏和广告。大力整治未设置明显关闭按钮，无法一键关闭的弹窗页面。严控弹窗页面频次、大小，防止影响学生正常在线学习上网。

6. 重点整治诱导未成年人无底线追星、饭圈互撕等价值导向不良的信息和行为。严厉打击诱导未成年人在社交平台、音视频平台的热搜榜、排行榜、推荐位等重点区域应援打榜、刷量控评、大额消费等行为。大力整治明星话题、热门帖文的互动评论环节煽动挑拨青少年粉丝群体对立、互撕谩骂、人肉搜索等行为。严格清查处置 “饭圈”职业黑粉、恶意营销等违法违规账号。深入清理宣扬攀比炫富、奢靡享乐等不良价值观的信息。

7. 集中整治网络游戏平台实名制和防沉迷措施落实不到位、诱导未成年人充值消费等问题。严厉打击利用低俗色情、血腥暴力等不良信息推广和诱导未成年人点击安装游戏的行为。重点整治网络游戏账号实名注册制度和未成年人防沉迷措施落实不到位等问题。严格规范网络游戏诱导未成年人进行充值打赏、购买装备等付费行为。

三、工作安排

专项整治时间为即日起至 8 月末。

7 月：各地集中开展巡查摸底和清理处置工作，摸清属地涉未成年人的重点网站平台和重点环节，清理一批违法违规不良信息，查处曝光一批违法违规典型案例。

8 月：各地各网站针对存在问题的重点平台和环节开展 “回头看”，进行有针对性的自查整改，堵塞管理漏洞，总结有效措施，在持续深入整治的基础上，防止问题反弹反复。

四、工作要求

（一）扎实部署推进。要制定属地专项整治工作方案，明确重点任务环节，组织专门力量加强网上巡查监看，深入开展清理整治，依法处置违法违规行为，确保专项整治取得实效。

（二）强化举报受理。要建立涉未成年人专门举报受理渠道，动员网民积极参与监督举报，提高有害信息尤其是典型案件的发现和处置效率。

（三）加强宣传报道。要做好专项整治的新闻宣传工作，及时报道专项整治重要举措、工作进展，曝光违法违规典型案例，回应人民群众关切。

国家网信办秘书局

2020 年 7 月 9 日