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Linuxfx：外观神似 Win10 的 Linux 操作系统

2020/7/13 20:56:48来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 13 日消息 如果你目前正在使用 Windows 10 系统，但最近开始考虑切换到 Linux，可以试试 Linuxfx，因为这款 Linux 发行版可以让 Windows 10 用户感觉很熟悉，过渡更自然。

如图所示，Linuxfx 的外观和感觉与 Windows 10 一模一样，甚至有一个带有 Windows 开始按钮的开始菜单，但估计微软会有看法了。

当然，这只是一个使用 Win10 皮肤的 Linux 操作系统，Linuxfx 开发团队解释说，他们试图让一切 “都很熟悉”，所以连 LibreOffice 都带有微软 Office 主题。

该系统还带有一个语音助手 Helloa，外观也被调整成了 Cortana 的样子，这个 Linux 操作系统还附带了一套 Windows 用户会觉得非常有用的应用，包括 Skype、TeamViewer 和 Microsoft Teams，另外邮件应用 Evolution 的图标也借用了 Outlook 的图标，体验更加熟悉。

IT之家了解到，Linuxfx 可以运行可执行文件，基于 Ubuntu 20.04 与 Cinnamon 桌面。有多少 Windows 10 用户会因为这个发行版而迁移到 Linux 上，这还有待观察。

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关键词：Linux

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