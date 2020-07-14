腾讯官宣：微信小商店正式上线，开放内测申请，支持直播带货

IT之家 7 月 14 日消息 腾讯官方今天宣布，微信小商店正式上线，并开放内测申请通道。同时，官方数据显示，截至目前，微信小程序日活跃帐户数已突破4亿。

只要你是企业或个体工商户，都可以点此申请内测。支持商品发布、订单管理、交易结算、物流售后、直播带货……

什么是微信小商店？

微信小商店是小程序团队提供的一项新能力，可以帮助商家免开发、零成本、一键生成卖货小程序。

也就是，以后你不用请技术团队，自助傻瓜式操作就可以开一家小程序商店了。

目前小商店包含商品信息发布、商品交易、订单和物流管理、营销、资金结算、客服与售后等电商经营基础功能模块，并内嵌直播功能。

开通需要什么条件？

IT之家了解到，微信小商店支持企业、个体工商户、个人三类主体开店。但目前仅向企业、个体工商户两种资质的商家开放内测申请（点击申请内测），个人开店后续将逐步放开。

内测期间，同一主体下，企业最多可以支持开通 50 个小商店，个体工商户最多可以开通 5 个。此外，1 个微信号只可支持注册一次。

支持售卖哪些商品？

小商店现阶段支持售卖的商品类目超过 1500 个，主要包括：宠物生活、家用电器、手机通讯、数码、电脑、办公、服饰内衣等。当然，微信正在持续拓展中，后续可售品类会增多。

为了规范小商店品牌与商标的使用，你需要按品牌开通规则开通对应品牌使用权。目前，小商店可开通自有品牌、代理品牌和无品牌三种类型。

后续开放更多能力

后续，小商店还将逐步增加更多基础功能和营销能力。同时，为了帮助商家快速找到或切换服务商获取更完善的解决方案，还将开放店铺、商品、订单等一系列标准接口及组件供第三方接入。

腾讯表示，愿与服务商伙伴共同进行能力与服务升级，尽可能低门槛引入更多商家，一起完善小程序生态。