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梦芯科技发布 MXT907AM 高精度导航定位芯片：全面支持北斗三号卫星

2020/7/14 16:37:49来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月14日消息 6 月 23 日，北斗三号最后一颗全球组网卫星发射成功，北斗三号 30 颗组网卫星已全部到位，北斗三号全球卫星导航系统星座部署全面完成。北斗三号全球卫星导航系统由 MEO 卫星（地球中圆轨道卫星）、IGSO 卫星（倾斜地球同步轨道卫星）和 GEO 卫星（地球静止轨道卫星）三种不同轨道的卫星组成，包括 24 颗 MEO 卫星，3 颗 IGSO 卫星和 3 颗 GEO 卫星。

IT之家了解到，目前世界上已有半数以上的国家使用北斗，今年全球系统建成后，无论在世界的任何角落北斗都会提供服务。

导航定位芯片是北斗导航产业链的核心。近期，梦芯科技推出的MXT907AM低成本、单频RTK高精度定位定向模块套件，基于完全自主知识产权的高精度导航定位芯片设计，全面支持北斗三号卫星信号体制，采用双天线单频RTK定向算法，实现高精度定位、定向功能，是梦芯科技针对民用高精度定向应用推出的一款高性价比、高精度定向解决方案。目前该方案经终端客户测试评估，其精度、性能综合表现优秀，已成为5G定向市场主流方案。

该产品具有封装尺寸小、定向精度高、功耗低、性价比高等多种特点，为北斗高精度定位定向应用提供了更加优质的解决方案，可广泛应用于基站定向、船舶定向、铁塔测姿等高精度定位定向行业中。

国家目前正大力发展5G通讯，5G通讯建设需要铺设大量基站设备，每个5G基站的天线需要至少2个北斗高精度定向产品，工信部因此提出“尽可能把基站做的经济一些”。

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关键词：芯片北斗卫星

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