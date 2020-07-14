内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能汽车>新能源汽车

宝马首款纯电 SUV iX3 发布：续航达 500 公里

2020/7/14 17:57:31来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 14 日消息 宝马旗下首款纯电动 SUV 车型创新纯电动 BMW iX3 在线上正式全球首发。新车纯电续航可达 500 公里，0-100 公里 / 时加速时间 6.8 秒。新车已经在中国沈阳工厂正式投入生产，将在下半年率先在中国上市

宝马 iX3 采用了由华晨宝马动力电池中心二期生产的 811 型镍钴锰三元锂离子电芯。相比现有宝马电动车型，电芯的能量密度提高了 20%，电池包总容量约 80 千瓦 · 时，净容量 74 千瓦 · 时，电池包系统能量密度高达 154 瓦时 / 公斤，可为车辆提供高达 500 公里的行驶里程。

动力输出方面，iX3 所搭载的动力总成能输出最大功率 210kW（286PS），峰值扭矩 400N·m，百公里加速时间为 6.8 秒。

充电方面，新车采用了集成式充电单元（支持交流或直流充电），专用直流充电桩最高充电功率可达 100kW，仅需 45 分钟即可将电池电量从 0 充至 80%；而对于家用的交流充电器，最高充电功率 11kW，需 7.5 小时充满电。

IT之家了解到，宝马 iX3 已被列入工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，今年下半年新车将在中国率先上市，并以中国沈阳为唯一生产基地出口海外。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：宝马

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    