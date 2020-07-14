宝马首款纯电 SUV iX3 发布：续航达 500 公里

IT之家 7 月 14 日消息 宝马旗下首款纯电动 SUV 车型创新纯电动 BMW iX3 在线上正式全球首发。新车纯电续航可达 500 公里，0-100 公里 / 时加速时间 6.8 秒。新车已经在中国沈阳工厂正式投入生产，将在下半年率先在中国上市。

宝马 iX3 采用了由华晨宝马动力电池中心二期生产的 811 型镍钴锰三元锂离子电芯。相比现有宝马电动车型，电芯的能量密度提高了 20%，电池包总容量约 80 千瓦 · 时，净容量 74 千瓦 · 时，电池包系统能量密度高达 154 瓦时 / 公斤，可为车辆提供高达 500 公里的行驶里程。

动力输出方面，iX3 所搭载的动力总成能输出最大功率 210kW（286PS），峰值扭矩 400N·m，百公里加速时间为 6.8 秒。

充电方面，新车采用了集成式充电单元（支持交流或直流充电），专用直流充电桩最高充电功率可达 100kW，仅需 45 分钟即可将电池电量从 0 充至 80%；而对于家用的交流充电器，最高充电功率 11kW，需 7.5 小时充满电。

IT之家了解到，宝马 iX3 已被列入工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，今年下半年新车将在中国率先上市，并以中国沈阳为唯一生产基地出口海外。