消息称腾讯考虑竞购法国手游发行公司 Voodoo

北京时间 7 月 14 日晚间消息，据外媒报道，知情人士今日称，腾讯正考虑竞购法国手游开发商 Voodoo 的少数股权。

Voodoo 的代表作包括《Roller Splat》和《Snake VS Block》等游戏。知情人士称，腾讯考虑以不到 5 亿欧元（约合 5.68 亿美元）的价格收购 Voodoo 约 20% 至 25% 的股份。

知情人士还称，还有其他公司也在竞购 Voodoo 的股份，因此腾讯最终能否与 Voodoo 达成交易目前尚不确定。

此外，育碧娱乐（Ubisoft Entertainment）和 Zynga 也对收购 Voodoo 股份感兴趣。今年 5 月曾有报道称，Voodoo 的估值已达到逾 16 亿美元。

当前，Voodoo 的多数股权由联合创始人亚历山大 · 雅兹迪（Alexandre Yazdi）和劳伦特 · 里特（Laurent Ritter）持有。此外，高盛旗下私募股权部门 West Street Capital Partners 也持有部分股份。

当前，腾讯正在中国以外的其他市场发展手机游戏业务，以进一步实现收入多元化。对于该报道，腾讯和 Voodoo 尚未发表评论。