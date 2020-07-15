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又一辆特斯拉电动汽车在美国撞上警车，司机承认使用 Autopilot

2020/7/15 10:36:59来源：TechWeb作者：辣椒客责编：懒猫评论：

7 月 15 日消息，据国外媒体报道，去年 12 月，美国一名特斯拉 Model 3 的车主，在驾驶他的电动汽车时开启了 Autopilot 自动辅助驾驶系统，因注意力不集中最终撞上了一辆停在路边的警车，导致这名司机在上月底被指控过失驾驶。

而当地时间周二，又有一辆特斯拉电动汽车在美国撞上了警车，事故发生时，Autopilot 自动辅助驾驶系统也正在运行

从外媒的报道来看，当地时间周二的这一起事故，发生在亚利桑那州东南部班森附近的 10 号洲际公路上，导致车祸的是一辆黑色的特斯拉 Model S，目前尚未披露具体的生产年份。

事故发生时，一辆亚利桑那州的警车停在事发路段道路的左肩，Model S 并未避让，直接撞上了警车。事发时，警车前方还停放有一辆救护车，救护车在车祸中也未能幸免，连带被撞。

亚利桑那州公共部门，已在社交媒体上证实了这一车祸，并透露事发时使用警车的警官并不在车内，救护车上也没有人员，这一起车祸也没有导致人员受伤。

虽然车祸没有导致人员受伤，但从外媒公布的现场照片来看，卷入事故的 3 辆车均有不同程度的受损，导致事故的 Model S 车头损毁严重，被撞的警车则是车头车尾均受损，连带被撞的救护车状况略好，但车尾也有损伤。

事故发生后，特斯拉 Model S 的司机告知警察，当时他正在使用特斯拉的 Autopilot 自动辅助驾驶系统，目前事故还在调查之中，司机暂时没有受到任何指控。

不过，从外媒的报道来看，司机未来可能会受到相关的指控，亚利桑那州在 2005 年曾通过相关的法律，要求司机在遇到相关情况时变换车道，保护警察和急救人员，以避免高速通过时给他们带来危险。

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关键词：特斯拉

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